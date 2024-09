Günstlingswirtschaft Kritisches Personal wird vergrault: Ist das Aussendepartement unter Ignazio Cassis zur Wohlfühloase für Diplomaten geworden? Schweizer Diplomatinnen und Diplomaten neigten zunehmend zu Bequemlichkeit und wollten sich nicht mehr auf schwierige Auslandsposten versetzen lassen, finden Kritiker.

Bundesrat Ignazio Cassis im Sicherheitsrat der UNO. Hinter ihm, von rechts nach links: UNO-Botschafterin Pascale Baeriswyl, EDA-Generalsekretär Markus Seiler, Cédric Stucky, persönlicher Mitarbeiter von Cassis, und Nicolas Bideau, Chef von Präsenz Schweiz und interimistischer EDA-Kommunikationschef. Bild: Twitter

Als Ignazio Cassis (FDP) Ende 2017 Bundesrat und Aussenminister wurde, machte er rasch klar, dass er letztlich wenig von Diplomatinnen und Diplomaten und wichtigen internationalen Organisationen wie der UNO hielt. «Wir müssen Lösungen finden, die richtig sind für unser Land, und nicht Lösungen, die einfach nur das Ziel haben, der UNO zu gefallen», sagte Cassis 2018 in einem «NZZ»-Interview.

Für diesen Kurswechsel brauchte Cassis allerdings anderes Personal. Gut fünf Jahre später ist dieser Umbau weit fortgeschritten, und er schreitet weiter voran. Das fiel Insidern in den letzten Wochen auf. Mehrere sagen, dass die Ernennungen von Top-Kadern wie Missionschefs dieses Jahr verzögert werde. Bestätigt worden seien bisher in erster Linie «Günstlinge» der aktuellen EDA-Führungscrew um Cassis und seinem «Mastermind», Generalsekretär Markus Seiler.

Jetzt, im März, seien gewöhnlich die neuen Botschafterinnen und Botschafter längst ernannt, schon im Juli träten die ersten ihre neue Aufgabe an, der Umzug, meist mit Familie, müsse vorbereitet werden. Die Dossiers lägen zwar seit langem vor, aber die Bestätigung werde dieses Jahr verzögert, so Insider. Das sei eine «Respektlosigkeit gegenüber dem Corps».

Das EDA dagegen hält fest, der Prozess laufe gleich wie in früheren Jahren. «Er erstreckt sich über mehrere Monate in vier Runden und ist von internen und externen Faktoren beeinflusst – zum Beispiel von der Dauer, welche die Durchführung der Personensicherheitsprüfung Stufe 12 erfordert», schreibt EDA-Sprecher Andreas Heller. Mitte März würden dem Bundesrat «die nächsten Ernennungsvorschläge von Missionschefinnen und -chefs» unterbreitet.

Ein Kritiker aber sagt: «Gefragt sind Verwalter statt Botschafter». Als Indiz dafür sieht er etwa, dass es Diplomatinnen und Diplomaten heute verboten sei, in Dokumenten Begriffe wie «Strategie» oder «Politik» zu verwenden. «Diese Ausdrücke sind dem EDA-Chef vorbehalten», das Generalsekretariat überprüfe die Texte diesbezüglich.

«Im EDA gibt es weder Schreib- noch Denkverbote», hält Sprecher Heller dagegen. Es sei ein klares Anliegen, dass Begriffe «klar definiert und unisono verwendet» würden. Der Begriff «Strategie» etwa werde nur noch für vom Bundesrat verabschiedete Dokumente verwendet.

Eine starke Rolle beim Umbau spielt laut Beobachtern die EDA-Personalabteilung, die Direktion für Ressourcen (DR) unter Tania Cavassini, der Ex-Frau des heutigen Geheimdienstchefs Christian Dussey. Die Stimmung dort sei schlecht, das Personal werde teils «sehr respektlos» behandelt. Und immer mehr versetzbares Personal verlasse das EDA.

In der Tat: Laut EDA lag die Netto-Fluktuation (nur Kündigungen und Übertritte in ein anderes Departement) in der Direktion für Ressourcen 2022 bei 9 Prozent. Zum Vergleich: In der Bundesverwaltung lag die Netto-Fluktuation 2021 bei 2,7 Prozent.

Auch die Abgänge beim versetzbaren Personal nahmen laut EDA-Aufstellung zuletzt zu. Von 2019 bis 2021 waren es, Pensionierungen nicht mitgerechnet, je 16 oder 17 Austritte oder Übertritte in andere Departemente. Im Jahr 2022 waren es 27. Relativ sind das allerdings nicht so viele: Derzeit zählt das EDA 1199 versetzbare Mitarbeitende, davon 386 Diplomaten oder Diplomatinnen.

Aber es geht nicht allen schlecht. Manche Beobachter orten eine «Wohlfühloase»: Viele der verbliebenen Diplomaten «wollen nicht mehr auf schwierige, ferne Posten», verlängerten ihre Zeit in Bern «auf Jahre hinaus». Der Versetzungspflicht versuche man durch «internes Lobbying und das Umschwärmen des Chefs sowie seines Generalsekretärs» zu entgehen. Folge: «Attraktive Posten bleiben auf lange Zeit hinaus besetzt.» Bewerbungen auf schwierige Posten seien «Mangelware».

Üblicherweise müssen die versetzbaren Mitarbeitenden alle vier Jahre ihre Posten wechseln. Aber: «Es ist möglich, während maximal drei Versetzungszyklen, aber nicht mehr als 10 Jahren an der Zentrale zu bleiben», so das EDA. Die Einsatzorte mit erschwerten Bedingungen wurden zuletzt wegen Krisen und Corona «zahlreicher», was namentlich Mitarbeitende mit Partnerschaften und Familie vor Herausforderungen stelle. Das EDA suche «die bestmögliche Balance zwischen institutionellen und individuellen Bedürfnissen».

Im «neuen» EDA fehlt es laut Insidern aber teilweise an Kompetenz. Davon zeuge der verschleierte Auftritt der Schweizer Botschafterin im Iran. Sie sei in die Propagandafalle der Mullahs gestolpert, und der seit sechs Jahren in Teheran auf seinem Posten sitzende Stellvertreter, ein Nicht-Diplomat, habe ihr nicht davon abgeraten.

Generalsekretär Seiler baut seine Macht aus

Seine Macht im EDA weiter ausgebaut hat Ex-Geheimdienstchef Seiler. Früher waren die Staatssekretärin oder der Staatssekretär die Nummer zwei im EDA, heute ist dies laut Insidern ein Nicht-Diplomat, der Generalsekretär Seiler. Seilers Einfluss zeigt sich für Beobachter in einem Bild, das das EDA kürzlich auf Twitter stellte: Er sitzt hinter Cassis im UNO-Sicherheitsrat in New York.

Das EDA relativiert: «Es gibt keine zunehmende Auslandpräsenz des Generalsekretärs». Der UNO-Sicherheitsrat sei eine Ausnahme gewesen. Ein Eindruck vor Ort sei wichtig angesichts des grossen Interesses.