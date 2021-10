Coronamassnahmen Das Ausland verschärft wieder – die Zertifikatspflicht am Arbeitsplatz führt zu angespannter Stimmung

In unserer europäischen Nachbarschaft steigt die Sorge vor einem harten Coronawinter. Österreich will es Italien gleichtun und die Zertifikatspflicht am Arbeitsplatz einführen. Frankreich denkt über einen obligatorischen Booster nach. Und in Osteuropa wütet die Pandemie schlimmer als je zuvor.