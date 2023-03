Beauty-Eingriffe Falten glätten, Lippen spritzen: Ärzte scheitern mit Angriff auf Kosmetikstudios Der Ständerat pfeift den Nationalrat zurück. Er findet, das Spritzen von Botox und Hyaluronsäure sei bereits ausreichend reguliert. Kosmetikerinnen sollen weiterhin ausgewählte Eingriffe vornehmen dürfen. Das sorgt bei Schönheitschirurgen für Unverständnis.

Zur Faltenunterspritzung wird oft Hyaluronsäure verwendet. Bild: Fotolia

Eigentlich sind die Richtlinien des Heilmittelinstituts Swissmedic eindeutig: Präparate wie Botox oder Hyaluronsäure dürfen nur von Ärztinnen oder von diplomierten Pflegefachpersonen unter «direkter Kontrolle und Verantwortung eines Arztes» gespritzt werden. Das gilt für all jene Produkte, die länger als 30 Tage im menschlichen Körper verbleiben. Und weiter: «Kosmetikerinnen und Kosmetiker sind nicht zur berufsmässigen Anwendung von Botox-Präparaten berechtigt.»

Nur: Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Richtlinien längst nicht immer eingehalten werden. «Das Spritzen von Hyaluronsäure durch Kosmetikerinnen und andere nicht medizinisch ausgebildete Personen erlebt einen Boom», sagte alt Nationalrätin Ruth Humbel (Mitte/AG) während der Beratungen einer von ihr eingereichten Motion im Nationalrat. Humbel fordert in ihrem Vorstoss, dass gesetzlich festgehalten werden soll, dass nur noch Ärztinnen und Ärzte Hyaluronsäure und Botox spritzen dürfen, welche «entsprechend ausgebildet sind». Zudem sollen sie über eine Haftpflichtversicherung verfügen müssen.

Denn: Treten im Nachgang an die Lippenvergrösserung oder die Faltenglättung Komplikationen auf, müssen diese von Ärztinnen und Ärzten behandelt werden. Abgerechnet wird über die Krankenkassen. Das ist Humbel ein Dorn im Auge: «Heute gehen Folgekosten nicht zulasten der pfuschenden Anbieter, sondern zulasten der Solidargemeinschaft der Prämienzahlenden.»

Ständerat sieht ein «Vollzugsproblem»

Im Nationalrat fand die Motion der ehemaligen Gesundheitspolitikerin eine knappe Mehrheit: 96 Ratsmitglieder aus SP, Mitte und Grünen stimmten für eine Verschärfung der Vorschriften, 92 aus den Reihen der GLP, FDP und SVP dagegen. Am Dienstag hat nun der Ständerat den Vorstoss beraten. Er ist der vorberatenden Kommission gefolgt und hat die Motion ohne Diskussion abgelehnt.

Die Begründung des Rates ähnelt jener des Bundesrates, der die Motion ebenfalls ablehnte: Das Anliegen sei bereits erfüllt, die «bundesrechtlichen Grundlagen klar und ausreichend», so Kommissionssprecherin Maya Graf (Grüne/BL). Der Ständerat sei sich bewusst, «dass in Ausnahmefällen Hyaluronpräparate angeboten werden, die nicht gesetzkonform angewendet werden». Doch dabei handle es sich «in erster Linie um ein Vollzugsproblem». Die Zuständigkeit für die Kontrolle und die Sanktionierung liege in der Kompetenz der Kantone.

Kaum Kontrollen in den Kantonen

Bei der Schweizerischen Gesellschaft für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie zeigt man sich enttäuscht über den Entscheid, wie Präsident Dirk Schaefer auf Anfrage mitteilt: «Eine gesetzliche Regelung hätte notgetan, um die Patientensicherheit zu gewährleisten.»

Denn problematisch sei nicht nur, dass die Komplikationen bei solchen Eingriffen unterschätzt würden, sondern auch, dass die Injektionen oft durch Personen – meist Kosmetikerinnen – erfolgten, die «unzureichend ausgebildet» seien, so Schaefer. «Hinzu kommt, dass viele Kantone kein Mandat für die Kontrolle von Kosmetikstudios haben, weil die gesetzliche Grundlage fehlt.»

Gegen die von Schaefer angebrachten Vorwürfe wehrt sich der Schweizer Fachverband für Kosmetik (SFK). Man habe «keine Kenntnis» über Verbandsmitglieder, die widerrechtlich Botox oder Hyaluronsäure spritzen. Schliesslich würden sich «alle Kosmetikinstitute beim Eintritt in den Berufsverband mit dem Ehrenkodex des Verbandes einverstanden erklären», so SFK-Geschäftsführerin Nicole Schmid. Dieser schliesse «ausdrücklich Behandlungen aus, die nicht dem Ausbildungsstand, der Qualifikation oder den rechtlichen Verordnungen und Reglementen entsprechen.»