Bergün GR Und plötzlich liefern sich drei Wölfe ein Rennen mit dem Auto ... Ein Paar befand sich im bündnerischen Bergün auf dem Heimweg, als es plötzlich von einem Wolfsrudel überrascht wurde. Aus dem Auto heraus filmten sie die drei wilden Tiere.

Während die Wölfe in rasantem Tempo das Weite suchen, hört man die beiden ungläubig sprechen über das, was sie da gerade sehen. Etwa so erstaunt und begeistert waren wohl auf die User der Plattform «Tiktok», wo das Paar das Video veröffentlichte. Dort ist es bis Mittwochnachmittag rund 200'000 Mal angeschaut worden.