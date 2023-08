Berner Oberland Längste Standseilbahn Europas defekt: 140 Personen vom Niesen per Helikopter evakuiert Wegen eines technischen Defekts mussten am Samstagabend rund 140 Personen mit dem Helikopter vom Niesen ins Tal geflogen werden. Die Standseilbahn im Berner Oberland steht auch am Sonntag still.

Der Niesen am Thunersee ist ein beliebtes Ausflugsziel. Seit über 110 Jahren fährt die Niesenbahn die Gäste auf den markanten Berg im Berner Oberland. Am Samstagabend ging jedoch plötzlich nichts mehr: Die Standseilbahn stand still.

Die längste Standseilbahn Europas (3500 Meter) fährt seit 1910 auf den Niesen. Peter Schneider,keystone/Peter Schneider / KEYSTONE,SOL

Etwa um 19.30 Uhr trat der technische Defekt an der Bahn auf. Die ganze Nacht und auch am Sonntagmorgen konnte das Problem nicht behoben werden. Zum Zeitpunkt des Ausfalls waren noch rund 150 Gäste im Berggasthaus Niesen-Kulm.

Weil das Gasthaus voll besetzt war, konnte das Berghaus die festsitzenden Gäste nicht aufnehmen, wie Geschäftsführer Urs Wohler gegenüber «20 Minuten» sagt. Er bot daraufhin die Rega auf, welche rund 140 Gäste an den Flugplatz Reichenbach ausflog. Er habe die Anweisung gegeben, dass zuerst Schwangere, Kinder, dann Ältere und Gäste mit ÖV-Anschlüssen transportiert werden.

Rund 150 Gäste waren auf dem Niesen, als die Bahn ausfiel. Keystone

Erste Priorität hätten in solch einer Situation die Gäste, so Wohler weiter. «Das ist natürlich extrem ärgerlich.» Bereits 2019 mussten Gäste vom Niesen evakuiert werden wegen eines Schadens an der Bahn, damals gegen 300 Personen. Gemäss Wohler machte damals jedoch die Kupplung Probleme, dieses mal handle es sich um ein Problem mit der Elektronik.

Wann die Bahn den Betrieb wieder aufnehmen kann ist derzeit unklar.