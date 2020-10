Bundesräte, Regierungsrätinnen, Wissenschafter – und Komiker: Das sind die Corona-Influencer der Schweiz

Task-Force-Chef schlägt Alarm: Spitäler bald überlastet – doch Berset gibt sich gelassen

In rund zwei Wochen seien die Spitäler mit grosser Wahrscheinlichkeit an den Kapazitätsgrenzen, sagt der Präsident der wissenschaftlichen Covid-Task-Force. Wäre dies so, hätte man andere Massnahmen getroffen, widerspricht Bundesrat Alain Berset.