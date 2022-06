Beziehungen Nicht nur Ehe und Konkubinat: FDP-Ständerat will neue Form der Paarbeziehung Ein Paar kann entweder heiraten und sich dadurch umfassend absichern, oder es kann im Konkubinat zusammenleben mit oft kaum rechtlichen Verbindlichkeiten. Dazwischen gibt es nichts. Das will FDP-Ständerat Andrea Caroni ändern. Er fordert ein Modell nach dem Vorbild Frankreichs: den «Pacte civil de solidarité».

Sich absichern, ohne gleich zu heiraten? Das will FDP-Ständerat Caroni möglich machen. Sandra Ardizzone

Will sich ein Paar in der Schweiz rechtlich und finanziell möglichst umfassend absichern, so wählt es für gewöhnlich die Ehe. Sie ist – wenn auch öfters mal ohne kirchliche Trauung – nach wie vor beliebt. In den vergangenen drei Jahren schlossen im Schnitt jährlich rund 37'000 Paare den Bund der Ehe. Und mit der Abstimmung vom September 2021 steht diese Möglichkeit ab dem 1. Juli dieses Jahres auch gleichgeschlechtlichen Paaren offen.

Zeitgleich schafft der Bund die eingetragene Partnerschaft ab. Das nimmt FDP-Ständerat Andrea Caroni (AR) zum Anlass, die «zivilrechtlichen Institute» und deren Praxistauglichkeit zu überprüfen. Er hat den Bund bereits vor sieben Jahren aufgefordert, in einem Bericht darzulegen, «ob die Schweiz ergänzend zur Ehe ein Rechtsinstitut mit weniger umfassenden Rechtsfolgen als die Ehe für Paare jeglichen Geschlechts einführen könnte».

Zwischen losem Konkubinat und bindender Ehe

Kaum hat der Bundesrat den geforderten Bericht veröffentlicht, doppelt Caroni nach: «Es braucht in der Schweiz zwischen Konkubinat und Ehe eine dritte, mittlere Option für Paare, die ihr gemeinsames Zusammenleben regeln wollen.» Als Vorbild dient Caroni das französische Modell des «Pacte civil de solidarité», auch Pacs genannt. Dieser regelt das Zusammenleben eines Paares, ohne dafür gleich jene umfassende rechtliche Absicherung zu schaffen, wie dies bei der Ehe der Fall ist. Der Pacs nach Schweizer Art soll laut Caroni eine Art «Konkubinat Plus» sein und «in der Mitte der Skala der rechtlichen Verbindlichkeit» stehen. Also: Bindender als das Konkubinat, aber weniger umfassend als die Ehe, die gemäss Caroni ihre heutige Bedeutung behalten würde.

Doch für wen eignet sich ein Pacs? Caroni nennt zwei Beispiele: «Es gibt viele junge Paare, die zusammenleben, aber nicht heiraten wollen. Sie könnten sich mit einem Pacs untereinander aber auch gegenüber Dritten absichern.» Auch für ältere Personen, die vielleicht geschieden oder verwitwet seien und «nicht mehr das volle Programm der Ehe benötigen», sei ein Pacs optimal, so Caroni. Sie könnten sich so für die Zeit der Gemeinschaft gegenseitig persönlichen und wirtschaftlichen Beistand und Unterstützung versprechen. «Zudem könnten sie sich damit gegenüber Behörden, Spitälern oder Banken verbindlich als Paar zu erkennen geben, das schafft für alle Seiten Klarheit.»

Nun liegt der Vorstoss bei der Rechtskommission

Seine Forderung hat der FDP-Politiker und Jurist am vergangenen Donnerstag in Form einer parlamentarischen Initiative bei der zuständigen Rechtskommission des Ständerats eingereicht. Diese wird den Vorstoss, den eine Mehrheit der Kommissionsmitglieder bereits mitunterzeichnet hat, wohl Ende dieses Jahres prüfen. Caroni ist zuversichtlich: «Das Bedürfnis ist anerkannt, der Zuspruch gross.»

Auch der Bundesrat steht der Einführung eines Pacs grundsätzlich offen gegenüber, wie er in seinem Bericht schreibt: «Der Pacs könnte die Beziehungen der Partnerinnen bzw. Partner untereinander sowie ihre Beziehungen zu Dritten vereinfachen.» Doch ganz so eilig wie Caroni hat es die Regierung nicht: Die Einführung «einer zweiten gesetzlichen Form der Verbindung neben der Ehe» dränge sich nicht auf.