Beziehungen zu Brüssel «Können es uns nicht leisten, weiter abzuwarten»: Ständeräte beraten EU-Dossier – Operation Libero macht Druck Mehr als ein Jahr nach dem Abbruch der Verhandlungen für ein Rahmenabkommen herrscht Stillstand im EU-Dossier. Die Aussenpolitische Kommission des Ständerats beugt sich jetzt über das Geschäft. Die Operation Libero verlangt vom Parlament eine Lösung – und droht mit ihrer Europa-Initiative.

Will Bundesbern Beine machen: Sanija Ameti, Co-Präsidentin der Operation Libero. Britta Gut

Am Mittwoch trifft sich der Bundesrat nach sieben Wochen wieder zu einer ordentlichen Sitzung. Auch der Parlamentsbetrieb geht diese Woche wieder los. Heute und morgen tagt die Aussenpolitische Kommission des Ständerats (APK-S). Sie beugt sich unter anderem über das EU-Dossier.

In diesem zentralen Geschäft herrscht «Stillstand total», wie diese Zeitung vor Monatsfrist schrieb. Seit dem Abbruch der Verhandlungen über ein institutionelles Abkommen mit der EU im Mai 2021 wollte der Bundesrat mit einer zweigleisigen Strategie die Zukunft des bilateralen Wegs sichern. Doch weder bei den Sondierungsgesprächen, die Staatssekretärin Livia Leu in Brüssel führt noch beim innenpolitischen Dialog über Kompromisse in den umstrittenen Dossiers Lohnschutz und Unionsbürgerschaft konnten echte Fortschritte erzielt werden. Derweil droht die Schweiz schon bald, den Zugang zu wichtigen europäischen Programmen zu verlieren, etwa im Bildungs- (Erasmus) oder Forschungsbereich (Horizon Europe). Bei Horizon laufen in wenigen Monaten wichtige Fristen für Wettbewerbe und Fördergelder für Forschende ab.

Die Blockade hat den Nationalrat dazu bewogen, selber aktiv zu werden. Im März nahm er mit klarer Mehrheit eine parlamentarische Initiative seiner aussenpolitischen Kommission an. Sie will den Bundesrat mit einem Gesetz dazu zwingen, die «institutionellen Regeln für die Weiterführung und Erleichterung der Beziehungen mit der EU» zu klären. Und im Juni sprach sich die grosse Kammer mit 93 zu 92 Stimmen für eine Motion aus. Sie verlangt vom Bundesrat, sich mit dringlichen Massnahmen für die Rettung des gefährdeten Zugangs zu den Foschungs-, Bildungs- und Innovationsförderungsprogrammen einzusetzen. Unter anderem soll der EU dafür eine Erhöhung des Schweizer Kohäsionsbetrags angeboten werden. Über diese beiden Geschäfte diskutieren diese Woche die Aussenpolitikerinnen und -politiker des Ständerats.

Operation Libero: Europa-Initiative als Back-up

Für Sanija Ameti, Co-Präsidentin der Operation Libero, ist klar: «Der Ständerat muss sich jetzt für eine institutionelle Lösung mit der EU starkmachen.» Der Bundesrat habe sich mit der Beerdigung des Rahmenabkommens im EU-Dossier «selbstverschuldet in die Handlungsunfähigkeit manövriert». Die aktuelle Lage mit einem Krieg in Europa und einer drohenden Energiekrise zeige der Schweiz schmerzhaft auf, wie wichtig trag- und zukunftsfähige Beziehungen zur EU seien. Ameti sagt:

«Wir können es uns nicht leisten, weiter abzuwarten. Es ist am Parlament, mit dem Europagesetz schnellstmöglich eine Lösung vorzulegen.»

Sie hofft, dass es in beiden Kammern eine Mehrheit für ein «Europagesetz mit Zähnen» gibt. Sollte dies nicht der Fall sein, setzt die Operation Libero auf ihre Europa-Iniative, deren Text am 30. August präsentiert werden soll. Laut Ameti würde die Allianz hinter der Initiative eine Lösung auf dem parlamentarischen Weg bevorzugen. «Die Initiative ist als Back-up gedacht, falls das Parlament versagen sollte, nicht als Konkurrenz.» Gleichzeitig sei sie ein Druckmittel, um Bundesbern Beine zu machen, um schnell ein institutionelles Abkommen mit der EU auszuhandeln.

«Die Uhr tickt immer lauter»

Von der Notwendigkeit einer Deblockierung der Europapolitik ist auch Jan Atteslander überzeugt, Leiter Aussenwirtschaft bei Economiesuisse. Allerdings bezweifelt er, dass ein vom Parlament formuliertes Gesetz oder eine Volksinitiative der richtige Weg dahin ist. Verhandlungen mit der EU seien letztlich Sache der Exekutive. Ausserdem würden beide Instrumente mehr Zeit in Anspruch nehmen, als die Schweiz habe. Insbesondere bei Horizon Europe «tickt die Uhr, und sie tickt immer lauter». Hier seien die nächsten Wochen entscheidend. Deshalb unterstützt Economiesuisse die nationalrätliche Motion, die dringliche Massnahmen fordert: «Das ist eine klare Handlungsanweisung an den Bundesrat.»

Eine Prognose über die Chancen des Anliegens in der ständerätlichen Kommission will Atteslander nicht abgeben. Er stellt lediglich einen «Stimmungswandel» im Parlament fest. Dieses sei mehrheitlich weder mit den bisherigen Resultaten noch mit dem Zeitplan der aktuellen Bundesratsstrategie einverstanden: «In beiden Räten ist die Einsicht gewachsen, dass man die Regierung aktiv dazu bringen muss, jetzt Nägel mit Köpfen zu machen.»

Ständerat Damian Müller im Dezember 2021 im Bundeshaus. Boris Bürgisser/LZ

Ständerat Damian Müller (FDP/LU) ist Mitglied der Aussenpolitischen Kommission. Er will sich vor der Sitzung nicht in die Karten blicken lassen. Mit Blick auf die Vorstösse aus dem Nationalrat sagt Müller, die Kommission werde «wie immer sorgfältig anschauen, was uns vorgelegt wird». Vom Bundesrat brauche es in dieser Sitzung eine Auslegeordnung zum aktuellen Stand der Gespräche mit der EU. Auf dieser Grundlage werde die Kommission entscheiden, wie es europapolitisch fortzufahren gelte. «Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, aber der Bundesrat gerät nun wöchentlich immer stärker unter Zeitdruck», sagt Damian Müller.