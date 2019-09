Bildstrecke

Koch Rolf Caviezel bringt Kindern in Baar die Molekular-Küche näher

Der Molekular-Koch Rolf Caviezel will Kinder zum Kochen motivieren. Am Samstag zeigt er einer Gruppe Mädchen in einem Kurs in Baar, wie viel Spass es macht, gemeinsam zu kochen.