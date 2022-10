Blockade Uni-Professorin klebt sich in Bern auf Autobahn Eine Lausanner Universitätsprofessorin hat am Dienstag mit weiteren Mitstreiterinnen die Autobahn A6 in Bern Wankdorf blockiert. Sie klebte sich auf die Fahrbahn.

Uni-Professorin Julia Steinberger blockiert mit Mitstreiterinnen die Autobahn in Bern. Twitter

Fünf Klimaaktivisten von Renovate Switzerland haben am Dienstagmorgen zwischenzeitlich die Ein- und Ausfahrt der Autobahn A6 bei der Wankdorfbrücke in Bern blockiert. Darunter war auch Julia Steinberger, wie die Organisation mitteilte. Steinberger ist Professorin für ökologische Ökonomie an der Universität Lausanne.

Angesichts des Klimanotstandes forderte sie ihre Kollegen auf, sich dem zivilen Widerstand anzuschliessen. «Wir müssen alles tun, was in unserer Macht steht, um unsere Zukunft und die Zukunft des Lebendigen, von dem wir alle abhängen, zu retten – einschliesslich gewaltfreie Aktionen», wird sie in der Mitteilung zitiert.

🚨🔥arrestation de @JKSteinberger à Bern Wankdorf "l'action civile non violente est importante, il ne nous reste plus beaucoup de temps" pic.twitter.com/oorFp9WKQR — Renovate Switzerland (@Renovate_CH) October 11, 2022

Steinberger hat zusammen mit einer weiteren Person während der Aktion eine Hand auf den Asphalt geklebt. Gemäss Renovate wurden alle Teilnehmer von der Polizei festgenommen. Ein Video auf Twitter zeigt, wie Steinmann von der Polizei abgeführt wird.

Es war bereits die fünfte Aktion innerhalb einer Woche. So wurden unter anderem die Autobahn in Lausanne oder die Zürcher Hardbrücke blockiert. (abi)