Unfall Bruch am Ellenbogen: Bundesrätin Viola Amherd verletzt sich beim Wandern Bei einem Spaziergang im Walliser Bergdorf Bettmeralp rutscht Mitte-Bundesrätin Viola Amherd aus und zieht sich einen Ellbogenbruch zu. Sie führt ihre Geschäfte weiter – muss aber ihren Arbeitsbesuch in Südkorea absagen.

Verletzt sich bei einer Wanderung im Wallis: Viola Amherd. Anthony Anex / KEYSTONE

Ausgerechnet in ihrem Heimatkanton Wallis kommt VBS-Vorsteherin Viola Amherd zu Fall. Gemäss übereinstimmenden Medien rutschte die 61-jährige beim Wandern auf der Bettmeralp auf lockerem Gestein aus und hat sich einen Bruch des Radiusköpchens am Ellenbogen zugezogen.

Ihre Amtsgeschäfte führt Amherd vorerst weiter, am 31. Juli nimmt an einer Bundesfeier in Luzern teil. Ins Wasser fällt jedoch ein Arbeitsbesuch in Südkorea, welcher für Anfang August geplant war.

Das Malheur ereignete sich vergangenen Mittwoch. Auf Anraten ihres Arztes soll sich Amherd bis am 10. August schonen. (fge)