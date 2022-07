Bundesfeier Kurz vor 1. August: Rütli-Verwalterin trennt sich vom «Mister Hymne» Der langjährige Geschäftsleiter Lukas Niederberger der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft musste seinen Sessel räumen. Will der neue Präsident Nicola Forster die traditionsreiche Organisation umkrempeln? Nein, versichert er.

Er wurde schon als «Mister Hymne» betitelt, weil er das Projekt für eine neue Schweizer Hymne leitete. Nun musste Lukas Niederberger sein Engagement als Geschäftsleiter der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft (SGG) aufgeben. Der Vorstand hat entschieden, die Zusammenarbeit mit Niederberger zu beenden.

Grund seien «Differenzen in Führungsfragen», heisst es im Newsletter. Was genau zur Trennung führte, bleibt im Dunkeln. Weder Präsident Nicola Forster noch Niederberger selbst wollen sich dazu äussern – aus juristischen Gründen, wie Forster sagt. Niederberger war seit 2013 Geschäftsleiter der SGG, die vor allem als Veranstalterin der Bundesfeier am 1. August auf dem Rütli und als Initiantin des neuen Texts für die Nationalhymne bekannt ist. Die 1810 gegründete Organisation setzt sich nach eigenen Angaben für den sozialen Zusammenhalt ein und fördert die Freiwilligenarbeit.

SGG-Präsident ist seit 2020 ein bekannter Kopf: Nicola Forster. Der GLP-Politiker machte sich unter anderem einen Namen als Mitgründer der aussenpolitischen Denkfabrik Foraus sowie der Operation Libero. Dennoch: Die Personalie war ungewöhnlich, waren frühere Vorsitzende doch in der Regel altgediente Magistraten. 2020 wurde das Amt erstmals öffentlich ausgeschrieben, Forster bewarb sich – und wurde gewählt. Will der 37-Jährige nun die traditionsreiche SGG umkrempeln?

«Nein, ganz und gar nicht», sagt er. Es sei gerade die lange Geschichte der Organisation, die ihn an diesem Engagement am meisten gereizt habe. «Es ist eine sehr inspirierende Institution», sagt er. «Wir wollen basierend auf der historischen Rolle die Herausforderungen von heute und morgen anpacken.» Die zwei grossen Projekte, die er bisher initiiert habe – eines zum Zusammenhalt inmitten der Corona-Krise und den Ukraine-Fonds – passten sehr gut zur Geschichte der SGG, so Forster.

Lobende Worte für Niederberger

Für den langjährigen Geschäftsführer findet er lobende Worte: «Niederberger ist ein innovativer Kopf und hat wichtige Projekte initiiert.»

Der Philosoph und Buchautor Niederberger, ehemaliger Jesuit, war als SGG-Geschäftsführer medial insbesondere wegen eines Projekts präsent: Die SGG kürte einen neuen Hymnentext – eine Idee, die polarisierte. Niederberger äusserte sich dazu gern mal pointiert: Den Text des Schweizer Psalms bezeichnete er beispielsweise als «nationalreligiösen Humbug». Er wolle eine «Hymne, die an jeder Hundsverlochete läuft und moderne Werte vermittelt», liess er sich 2015 zitieren.

Auf dem Rütli werden am 1. August erneut beide Versionen gesungen, «Trittst im Morgenrot daher» und «Weisses Kreuz auf rotem Grund». Die SGG begeht die Bundesfeier dieses Jahr mit dem Eidgenössischen Schwingerverband – und zwar «im Zeichen des konstruktiven Streitens und des Zusammenhalts in schwierigen Zeiten».

Neuer SGG-Geschäftsleiter ad interim ist Peter Haerle, langjähriger Leiter der Kulturabteilung der Stadt Zürich. Er war Anfang Juni zur SGG gestossen.