Bundesrätin Keller-Sutter ernennt persönliche Mitarbeitende Bundesrätin Karin Keller-Sutter hat die Journalistin Heidi Gmür und den Journalisten Romain Clivaz zu ihren persönlichen Mitarbeitenden ernannt.

Bundesrätin Karin Keller-Sutter hat eine deutschschweizer Journalistin und einen Journalisten aus der Westschweiz als persönliche Mitarbeiter bestimmt. (Bild: Keystone)

(sda) Die beiden treten ihre neue Stelle am 1. Februar an, wie das Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) am Freitag mitteilte.

Heidi Gmür leitet seit 2016 das Bundeshausbüro der «Neuen Zürcher Zeitung» (NZZ). Davor hatte sie als Korrespondentin für die «NZZ» und die «NZZ am Sonntag» gearbeitet. Zudem war sie für die Zeitungen «Der Bund» und «St.Galler Tagblatt» tätig. Die 1974 geborene Gmür studierte Volkswirtschaft, Medienwissenschaften und Politologie an der Universität Bern.

Romain Clivaz ist seit 2011 Journalist bei Radio RTS, wo er zurzeit die Morgensendung «L’Invité de la Matinale» produziert. Von 2007 bis 2011 arbeitete er für die Zeitungen «Tribune de Genève» und «24 Heures». Während seiner journalistischen Laufbahn war er Korrespondent im Bundeshaus und in Brüssel.

Der 1975 geborene Clivaz hat ein Lizentiat in Politikwissenschaften und einen Master in Europäischen Studien der Universität Genf. Von 2004 bis 2007 war er als politischer Sekretär der FDP Schweiz tätig.