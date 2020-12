Bundesrat schickt britische Touristen wegen neuer Virusmutation in Quarantäne - so reagiert das Wallis Personen, die seit vergangenem Montag aus Grossbritannien oder Südafrika in die Schweiz eingereist sind, müssen sich ab sofort in Quarantäne begeben. Der Entscheid fordert insbesondere das Wallis heraus - eine bei Briten beliebte Skidestination.

Skifahrer in Verbier VS (Archivbild Oktober 2020). Jean-Christophe Bott / AP

In Grossbritannien hat sich eine neue, ansteckendere Variante des Coronavirus rasch ausgebreitet. Regierungen auf der ganzen Welt zeigen sich besorgt. Die epidemiologische Lage ist vielerorts bereits angespannt und die Spitäler kommen an ihre Kapazitätsgrenzen. Mit Reisebeschränkungen wollen sie verhindern, dass sich die Mutation aus Grossbritannien auch bei ihnen verbreitet.

Auch der Bundesrat hat reagiert: Nachdem das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) am Sonntagabend bereits Direktflüge aus Grossbritannien untersagt hat, hat die Landesregierung heute die Quarantäneregeln angepasst: Wer seit dem 14. Dezember aus Grossbritannien in die Schweiz eingereist ist, muss sich unverzüglich in Quarantäne begeben. Das Flugverbot und die Quarantänebestimmungen gelten auch für Südafrika, wo ebenfalls eine andere Mutation des Virus aufgetaucht ist.

Vom Entscheid besonders betroffen dürfte der Kanton Wallis sein. Die Skigebiete rund ums Rhonetal sind beliebte Ferienziele für Briten - von denen viele dort eine Zweitwohnung besitzen. Als «britisches Ski-Mekka» gilt dabei der Wintersportort Verbier auf dem Boden der Gemeinde Bagnes.

In Verbier ist man vorbereitet

«Wir sind derzeit dabei abzuklären, wie viele Gäste in unserer Gemeinde von der Quarantäneverordnung betroffen sind», sagt Eloi Rossier, Gemeindepräsident von Bagnes auf Anfrage. Dazu sei man mit Hotels und Immobilienagenturen in Kontakt getreten. Eine Schätzung will Rossier nicht abgeben. Gemäss Informationen von RTS sind alleine zwischen Freitag und Sonntag über 60 Direktflüge aus Grossbritannien in Genf gelandet, die rund 10'000 britische Touristen transportiert haben. «Die kommen aber längst nicht alle nach Verbier», betont Eloi Rossier.

Klar ist jetzt schon: «Im Vergleich zu früheren Jahren sind deutlich weniger britische Touristen angereist». Ausserdem reise ein Grossteil der Feriengäste von der Insel normalerweise erst nach den Weihnachtstagen an.

Skifahrer an auf dem Weg ins Skigebiet von Verbier. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Völlig unvorbereitet trifft der bundesrätliche Entscheid die Gemeinde allerdings nicht. Mit dem Thema Quarantäne hat sich Bagnes bereits während der Vorbereitung auf die Skisaison auseinandergesetzt. «Wir haben von der Corona-Taskforce des Kantons Wallis den Auftrag erhalten, eine Liste von verfügbaren Wohnungen und Chalets aufzustellen, in denen wir Gäste einquartieren können, die in Quarantäne müssen», erläutert Rossier.

Jene Briten, die eine eigene Ferienwohnung oder ein Chalet besitzen, müssten sich dort in Quarantäne begeben. Für Touristen, die sich in Hotels einquartiert haben, bei denen die Bedingungen für eine Quarantäne nicht gegebenen sind, wird die Gemeinde also Wohnraum in privaten Ferienhäusern zur Verfügung stellen.

Noch schweigt der Staatsrat

Noch keine offizielle Reaktion auf die Folgen der Virusmutation und der Quarantäneverordnung auf den Wintertourismus im Wallis gibt es vom Kanton Wallis. Zuständig für die Skigebiete ist das Departement für Volkswirtschaft und Bildung unter Führung von Regierungspräsident Christophe Darbellay (CVP). Am Montagvormittag war von Darbellay kein Statement zu haben. Man solle es doch bei der Gesundheitsdepartement von Esther Waeber-Kalbermatten (SP) versuchen, hiess es auf der Medienstelle. Dort verweist man auf den Point de presse der Bundesverwaltung um 15 Uhr.

Die Walliser Regierung hatte besonders vehement dafür gekämpft, dass der Bundesrat von einer pauschalen Zwangsschliessung der Skigebiete absieht. Am vergangenen Freitag hatte der Walliser Staatsrat «mit Zufriedenheit zur Kenntnis» genommen, dass die Skigebiete geöffnet bleiben können.

Christophe Darbellay posiert vor seinem Wohnort Martigny (Archivbild 2016). Olivier Maire / KEYSTONE

In einem Communiqué verwies er stolz auf die «im interkantonalen Vergleich günstige Situation», welche man dank bereits Ende Oktober ergriffenen harten Massnahmen wie Restaurantschliessungen erreicht habe. Im Wallis liegt der R-Wert aktuell knapp unter der vom Bundesrat als Grenzwert definierten Reproduktionsrate 1.

Darbellays unglücklicher Bagdad-Verbgleich

Der Staatsrat machte deshalb von der Möglichkeit Gebraucht, Restaurants, Kultur- und Sportbetriebe offen zu halten. Darbellays Volkswirtschaftsdepartement hat für die grosse Mehrheit der Walliser Skigebiete ausserdem bereits die Betriebsbewilligung erteilt.

Gegenüber der «NZZ am Sonntag» verwies Darbellay auf das Projekt Covid-Angels. In dessen Rahmen sind zwei Drittel des Polizeikorps im Einsatz, um in den Skigebieten die Schutzkonzepte durchzusetzen. «In Verbier und in Zermatt wird es sein wie in Bagdad», sagte der langjährige CVP-Parteipräsident gegenüber der Zeitung. Nur einen Tag später dürfen sich Briten in den beiden genannten Skigebieten aus Sicherheitsgründen nicht mehr aus dem Haus begeben. Eine weitere Ähnlichkeit zu Bagdad, auf die Darbellay wahrscheinlich eher nicht gehofft hatte.