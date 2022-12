FDP, Mitte und SVP verzichten auf Empfehlung, GLP gibt Herzog den Vorzug

Die Freisinnigen haben am Dienstagnachmittag den beiden SP-Kandidatinnen auf den Zahn gefühlt. Wie Fraktionschef Damien Cottier im Anschluss an die Gespräche vor den Medien sagte, gebe die FDP keine Wahlempfehlung ab. Sowohl Eva Herzog als auch Elisabeth Baume-Schneider würden das Profil einer Bundesrätin erfüllen. Nichtsdestotrotz erinnerte Cottier an die Bundesverfassung, gemäss welcher eine «angemessene Vertretung» der Sprachregionen in der Regierung anzustreben sei. «Sollte Elisabeth Baume-Schneider gewählt werden, dann stünde die SP in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass die lateinische Mehrheit im Bundesrat nur für eine kurze Zeit Bestand hat», so Cottier.

Ähnlich tönt es bei der Mitte. Auch sie beschliesst Stimmfreigabe - sowohl bei der SVP- als auch bei der SP-Vakanz. Die Herkunft von Baume-Schneider war in der Partei ebenfalls Thema. Doch: Die Fraktion habe kein Problem damit, eine weitere Person aus der Romandie zu wählen, da es sich «um eine befristete Übervertretung» handle, teilte Fraktionschef Philipp Bregy am Dienstagabend mit.

Auch die SVP-Fraktion wird am Mittwoch «eine der beiden offiziellen Kandidatinnen der SP wählen», schreibt die Partei in einer Mitteilung. Zwar seien sowohl Baume-Schneider als auch Herzog «keine Wunschkandidatinnen, da sie dezidiert links politisieren». Doch die SVP bekenne sich klar zur Konkordanz.

Die GLP hingegen zeigt sich am Dienstagabend frustriert. Die Partei anerkenne zwar den Anspruch der SVP auf einen zweiten Sitz. «Wir stellen jedoch jenen der SP in Frage», sagt Fraktionschefin Tiana Moser. Die GLP bedaure «die Zementierung der Machtverhältnisse auf der Basis der überholten Zauberformel ein Jahr vor den Wahlen». Trotz dieser Fundamentalkritik will auch die GLP die offiziellen Bundesratstickets respektieren. Bei der SVP «werden sich die Stimmen der Grünliberalen auf die zwei Kandidaten verteilen», schreibt die Partei in einer Mitteilung. Bei der SP gebe die Fraktion Eva Herzog den Vorzug. Ausschlaggebend dafür sei «ihr Verständnis für den Wirtschaftsstandort Schweiz sowie für die Bedeutung der Beziehungen zur EU».

Die SP hat am Dienstag noch nicht entschieden, welchen der beiden SVP-Kandidaten sie wählen will. Sie werde ihre Fraktionssitzung am Mittwochmorgen vor den Wahlen fortsetzen, schrieb die Partei auf Twitter. Klar sei allerdings schon jetzt, dass die SP das Ticket der SVP berücksichtigen werde.