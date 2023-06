Bundesratsreisli Berset führt den Bundesrat in seinen Heimatkanton – und ist für einmal nicht der Einzige mit Hut Die Landesregierung macht diese Woche ihr traditionelles «Schulreisli». Der zweitägige Ausflug führt die sieben Bundesrätinnen und Bundesräte diesmal in den Kanton Freiburg.

Bundespräsident Alain Berset (vorne rechts) geht mit Albert Rösti (links) voraus. Bild: Alessandro Della Valle / Keystone

Als Erster stand am Donnerstagmorgen Guy Parmelin beim Bundeshaus bereit für das traditionelle Bundesratsreisli, wenige Minuten später trafen seine Kolleginnen und Kollegen ein, Bundespräsident Alain Berset mit einem Pappbecher in der Hand. Jedes Jahr machen die Bundesrätinnen und Bundesräte einen zweitägigen Ausflug, jeweils nach der letzten Bundesratssitzung vor der Sommerpause - quasi ein Schulreisli vor den Sommerferien.

Die Tradition will es, dass der Bundespräsident seine Gspänli in seinen Heimatkanton führt. Dieses Jahr geht es deshalb mit Alain Berset in den Kanton Freiburg - eine kurze Anfahrt von Bern aus also.

Die Bundesratsreise führt in die Heimat von Alain Berset und dafür haben die Bundesräte einiges an Gepäck dabei. Jeannine Merki/CH Media Video Unit

Als Erstes machte der Bundesrat einen Spaziergang um den Schwarzsee - «iinisch de Cheer ume Schwarzsee», wie Bundesratssprecher André Simonazzi auf Senslerdeutsch twitterte. Danach fuhr der Bundesrat nach Murten, wo sich der Bundesrat schildern liess, wie das grosse Panoramagemälde der Schlacht von Murten digitalisiert werden soll, wie die Bundeskanzlei mitteilte. Ein bisschen Weiterbildung in Digitalisierung muss schliesslich schon sein.

C’est parti pour l’excursion du Conseil fédéral #ExcursionCF. Unter Leitung von #BundespräsidentCH @Alain_Berset reist der Bundesrat in den @Staat_Freiburg. Heute geht es in den Sensebezirk und nach Murten. Ça valait bien un tweet moitié – moitié FR-D. #BRAusflug #GitaCF pic.twitter.com/3Tisq3h39t — André Simonazzi (@BR_Sprecher) June 29, 2023

Nicht fehlen durfte ein öffentlicher Apéro. Die Treffen mit der Bevölkerung und den Behörden zählten jeweils zu den Höhepunkten jeder Bundesratsreise, schreibt die Bundeskanzlei in ihrer Mitteilung. Diesmal gibt es gleich zwei davon - ein erster am Donnerstag, ein zweiter am Freitag.

#BRAusflug Ggùgget amau da, de Bùndesrat ischa hüt i ds Seiseoberlan wùcha ù machta iinisch de Cheer ùme #Schwarzsee. Haben Sie das verstanden? Dann verstehen Sie Senslerdeutsch, einen Freiburger Dialekt. #ExcursionCF #GitaCF pic.twitter.com/aBCoyF5558 — André Simonazzi (@BR_Sprecher) June 29, 2023

Die Reise des Bundesrats wird seit 1957 jedes Jahr durchgeführt. Regelmässig zu reden geben die Outfits - ein heikles Terrain. Wie gibt man den Staatsmann, die Staatsfrau im Freizeit-Look?

Die Bundesrätinnen Karin Keller-Sutter (Mitte) und Viola Amherd (rechts) diskutieren mit Bundeskanzler Walter Thurnherr. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Kommentare dazu sind ebenso heikles Terrain. Deshalb nur so viel: Bundesrätinnen mögen offenbar rote Schuhe. Neben Berset nahmen diesmal auch Viola Amherd und Guy Parmelin einen Hut mit. Und: Elisabeth Baume-Schneider und Albert Rösti, zum ersten Mal dabei, beim Bundesratsreisli, kamen mit Rucksack. Ob sie dem Verpflegungsangebot misstrauten?

Der Gesamtbundesrat posiert artig aufgereiht vor dem Murtensee - von links: Bundeskanzler Walter Thurnherr, die Bundesrätinnen Elisabeth Baume-Schneider und Karin Keller-Sutter, Bundesrat Guy Parmelin, Bundespräsident Alain Berset, Bundesrätin Viola Amherd sowie die Bundesräte Ignazio Cassis und Albert Rösti. Bild: Alessandro Della Valle / Keystone

Die Reise geht am Freitag weiter. Den zweiten Tag werde die Landesregierung überwiegend im französischsprachigen Kantonsteil verbringen, «wobei das Programm neben der sprachlichen insbesondere auch die kulturelle Vielfalt des Kantons abbildet», schreibt die Bundeskanzlei. (mjb)