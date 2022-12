Interview Eva Herzog nach Wahlniederlage: «Ganz viele Frauen sind mit mir zusammen enttäuscht» Nach der Wahl von Elisabeth Baume-Schneider zur neuen Bundesrätin gibt sich die Verliererin Eva Herzog gefasst. Doch fehle nun im Bundesrat die Stimme der Städte und aus den Agglomerationen, findet die Basler Ständerätin.

Die unterlegene SP-Bundesratskandidatin Eva Herzog erfährt viel Zusprache aus den beiden Basel: Elisabeth Schneider-Schneiter, Maya Graf und Katja Christ sind über die Wahlniederlage sichtlich enttäuscht. Peter Klaunzer

Frau Herzog, wie geht es Ihnen nach der Nichtwahl?

Wie soll ich sagen? Ich habe immer gewusst, es kann so oder so kommen. Das ist wie im Sport – es gibt immer nur eine Person, die gewinnt. Das habe ich gestern Abend auch mir gesagt, als ich ein bisschen das Match verfolgt habe: «Vorsichtig bleiben, es kann so und anders kommen!» Jetzt ist es anders gekommen. Mir tut es leid für alle, die sich so gefreut hätten, die mich in den letzten Wochen so unterstützt haben. Das war ganz unglaublich hier im Bundeshaus – es waren ja einige. Genauso in der ganzen Region: Der Zuspruch, den ich in den letzten Wochen erhalten habe, war wunderschön und hat mich wahnsinnig gefreut. Dass diese Leute jetzt alle enttäuscht sind, tut mir extrem leid.

Sie sagen, Ihnen tun die Leute leid, die jetzt enttäuscht sind. Und Sie selbst?

Ja, natürlich bin auch ich enttäuscht. Ich hätte mich ja nicht zur Verfügung gestellt, wenn ich diesen Job nicht hätte machen wollen. Ich hätte ihn extrem gerne gemacht. Aber es ist jetzt, wie es ist. Es sollte nicht sein. Das ist zu akzeptieren. Ich habe für mich persönlich auch eine spannende Aufgabe im Ständerat, die ich weiterführen kann und andere Aufgaben, denen ich nachgehe. Nein, es dominiert wirklich das Gefühl, dass ich gerade in dieser Zeit und schwierigen Weltlage – in unserem ungeklärten Verhältnis mit Europa – gerne die Stimme der städtischen Region hätte, die weiss, wie wichtig das Grenzüberschreitende ist. Wir leben das. Das habe ich immer gesagt, ist mir ein grosses Anliegen. Und diese Stimme wäre ich gerne im Bundesrat gewesen.

Die Basler SP-Ständerätin nimmt ihre Wahlniederlage in der Bundesratswahl sportlich. Marcel Bieri

Sie sprechen es an: Die urbane Schweiz ist jetzt praktisch nicht mehr vertreten im Bundesrat. Wie gravierend ist das und wo spielt das vor allem eine Rolle?

Das spielt in allen Dossiers eine Rolle. Ich finde die Schweiz besteht jetzt ganz stark auch aus Städten, aus Agglomerationen – 60 Prozent der Menschen leben in Städten und Agglomerationen. Wenn man sagt, der Bundesrat soll repräsentativ zusammengesetzt sein, dann muss ich sagen, da fehlt jetzt ein Element.

Was ist Ihre Analyse, warum es nicht gereicht hat?

Da können Sie ja noch ein bisschen herumfragen. Ich glaube, das waren verschiedene Agendas. Ganz viele Frauen sind mit mir zusammen enttäuscht, überparteilich, aus ganz vielen Parteien.

Aber Frau Baume-Schneider ist ja auch eine Frau.

Das ist schon richtig, aber viele von denjenigen, mit denen ich geredet habe, hätten auch gerne eine städtische Vertretung gehabt. Also wie gesagt, es hat unterschiedliche Agendas gegeben, ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Das werden Sie sicher in all Ihren Analysen noch herausfinden.

Es hat auch Stimmen gegeben, die gesagt haben: «Frau Herzog hat mich nicht gegrüsst.» Wie werten Sie das jetzt im Nachhinein? Könnte so etwas Unpolitisches am Schluss einen Ausschlag gegeben haben?

Das fände ich enttäuschend, ehrlich gesagt.