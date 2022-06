Bundesstrafgericht Fifa-Prozess: Die Aussage der Millionen-Zeugen Der Lohn von einer Million Franken war keine Erfindung: Zeugen bestätigen im Fifa-Betrugsprozess jedenfalls die Version von Sepp Blatter und Michel Platini.

Sepp Blatters Aussagen konnten von der Verteidigung durch Zeugen und Dokumente belegt werden. Michela Locatelli / Photolocatelli / Freshfocus

Michel Platini (66), ehemaliger Spitzenfussballer, zeigte sich am dritten Tag im Betrugsprozess in Bellinzona entspannt. Der Tag war gut gelaufen für ihn und den Mitbeschuldigten Joseph Blatter (86), weniger gut dagegen für die Bundesanwaltschaft als Anklägerin und die Privatklägerin Fifa von Gianni Infantino.

Zwei Zeugen, ehemalige Mitarbeiter von Fifa und Uefa, hatten ausgesagt, dass bereits 1998 von der strittigen Million Salär für Platini die Rede war. So sagte der einstige Uefa-Chefjurist Peter Limacher, die Million sei 1998 bei der Uefa besprochen worden, er nannte auch die konkreten Umstände. Dass die Summe von einer Million 1998 Thema war, geht auch aus einem Protokoll hervor, das die Verteidigung Platinis vorlegte.

Damit scheint zumindest der Vorwurf widerlegt, dass die Million später bloss erfunden wurde, um die Fifa zu täuschen. Platini war ab 1998 Berater des damals neu gewählten Fifa-Präsidenten Blatter.

Die beiden hatten am Donnerstag im Prozess ausgesagt, sie hätten ein Honorar von einer Million pro Jahr per Handschlag vereinbart. Effektiv ausbezahlt wurden dem Franzosen in der Folge allerdings nur 300'000 Franken, dazu gibt es einen schriftlichen Vertrag von 1999. Blatter und Platini sagen, man habe vereinbart, dass die damals klamme Fifa ihre Schuld später begleiche. Das sei 2011 mit den 2 Millionen geschehen.

Gericht will zusätzlichen Zeugen anhören

Ebenfalls als Zwischenerfolg für die Beschuldigten ist zu werten, dass das Gericht nächste Woche mit Markus Kattner, ehemaliger Finanzchef der Fifa, einen zusätzlichen Zeugen hören will. Staatsanwalt Hildbrand und Fifa versuchten dies zu verhindern. Mit Kattner sollen insbesondere Angaben überprüft werden, die der ehemalige Staatsanwalt Olivier Thormann am Vortag als Zeuge gemacht hatte. Er hatte gesagt, Kattner habe ihm im Mai 2015 Unterlagen übergeben, aus denen die verdächtigen 2 Millionen ersichtlich waren.

Das Gericht will das nun überprüfen. Es geht um die entscheidende Frage, ob 2015 die der Verfahrenseröffnung zugrunde liegende Beweiserhebung korrekt verlief. Richterin Joséphine Contu Albrizio sagte, es gehe hier eben nicht nur um den angeklagten Sachverhalt, sondern auch darum, wie die Beweise erhoben worden waren.

Offen ist hier auch, ob die Akten, die Thormann nutzte, überhaupt verwendet werden durften. Denn die Fifa hatte 2015 gewisse Akten versiegeln lassen. Fifa-Anwältin Chatherine Hohl-Chirazi wollte gestern belegen, dass die fraglichen Akten nicht versiegelt waren. Klarheit dürften aber hier erst Abklärungen schaffen, die die Bundesanwaltschaft derzeit macht.

Das Gericht wird auch im eigenen Interesse klären wollen, ob der Vorgänge korrekt war: Thormann ist Chef der Berufungskammer am Bundesstrafgericht, die die Strafsache im Fall eines Rekurses beurteilen müsste.

Der letzte Verhandlungstag der Woche war vergleichsweise ruhig; viele internationale Medienleute waren abgereist. Sepp Blatter verfolgte den Prozess entspannter als auch schon neben seinem Anwalt Lorenz Erni. Platini, an den Vortagen von Kamerateams auf Schritt und Tritt verfolgt, tauchte jetzt in den Korridoren auf, zuvor blieb er meist im Gerichtssaal, Er sagte in einer Pause, das Strafverfahren sei 2015 einzig eröffnet worden, um ihn als Fifa-Präsidenten zu verhindern. Seinen Ärger über die Fifa und den Präsidenten Infantino versuchte er dabei gar nicht erst zu verbergen.

Er hat in Paris Strafanzeige gegen Infantino eingereicht, der 2016 Fifa-Präsident wurde. Er profitierte davon, dass Favorit Platini, obwohl nur Auskunftsperson im Strafverfahren gegen Blatter, von der Fifa ebenfalls gesperrt wurde. Die Geheimtreffen in der «Schweizerhof»-Affäre um Infantino und Ex-Bundesanwalt Michael Lauber stützen aus Sicht von Platini und Blatter die These, dass es eine Intrige gab. Infantino bestreitet jede Verwicklung in diese Sache.

Der Prozess geht am Montag weiter. Das Urteil soll am 8. Juli eröffnet werden.