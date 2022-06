Bundesstrafgericht Zwei Beschuldigte und ihr Richter: Tag der Rechtfertigungen im Betrugsprozess gegen Blatter und Platini Im Betrugsprozess in Bellinzona sagten die Beschuldigten Blatter und Platini sowie Richter Thormann aus, der das Verfahren einst eröffnet hatte.

Sepp Blatter steht in Bellinzona vor dem Bundesstrafgericht. Michela Locatelli / Freshfocus

Es war der Tag der wichtigen Einvernahmen am Betrugsprozess vor Bundesstrafgericht in Bellinzona. Drei Personen hatten vor dem dreiköpfigen Gericht unter Bundessstrafrichterin Joséphine Contu auszusagen. Die beiden Beschuldigten Joseph Blatter (86) und Michel Platini (66). Und der heutige Bundesstrafrichter und ehemalige Staatsanwalt des Bundes Olivier Thormann, der dieses Strafverfahren 2015 eröffnet hatte.

Es geht um die 2 Millionen Franken, die 2011 an den damaligen Fifa-Vize Platini flossen. Laut den Beschuldigten war es die Zahlung eines seit geschuldeten Honorars aus den Jahren 1998 bis 2002, als Platini als Berater Blatters arbeitete. Für die Bundesanwaltschaft liegt Betrug vor.

Blatters: Eine Abmachung unter Ehrenmännern

Blatter, gesundheitlich angeschlagen, stellte sich und Platini als zwei Gentlemen dar, die einen Vertrag per Handschlag hatten. Als er, soeben gekürter neuer Fifa-Präsident, den in der Fussballwelt sehr populären ehemaligen Star Platini 1998 als Berater gewinnen wollte, habe dieser habe gesagt: «Ich bin eine Million wert». «Dann bist du für eine Million bei mir», habe er geantwortet, sagte Blatter. Platini sei für ihn auch der Garant für den Fussball gewesen. «Mit Platini an meiner Seite - einem der grössten Fussballer - das hat der Fifa und mir gutgetan».

Es habe sich dann aber herausgestellt, dass die damals nicht liquide Fifa nur 300'000 Franken zahlen konnte. Die Summe, die auch der Generalsekretär erhielt. Als der Vertrag vorlag, habe Platini gesagt, «das ist aber nicht das Ganze». Er, Blatter, habe geantwortet, der Rest komme dann später.

Bei der ersten Befragung durch Thormann 2015 hatte Blatter laut der Richterin zunächst gesagt, die Restzahlung an Platini sei ihm ein Rätsel. Er sei damals unter Schock gestanden, als der Staatsanwalt ihn polizeilich habe zur Befragung führen lassen, sagte Blatter, anders könne er sich die Aussage nicht erklären. Er könne sich heute auch nicht mehr an die Befragung erinnern. Er sei durch das Vorgehen von Fifa und Bundesanwaltschaft, dem Strafverfahren und der Sperre, ja mit der Höchststrafe bedacht worden.

Blatter gab an, die Zahlung sei durch alle zuständigen Fifa-Gremien gegangen. «Ich weiss nicht, warum wir in einem Strafprozess sind, wegen einer zivilen Handlung eines Vereins.» Hier hakte Anwältin Catherine Hohl-Chirazi ein, die für die Privatklägerin Fifa auftritt. Sie hielt Blatter vor, die 2 Millionen würden in keinen Fifa-Unterlagen erwähnt, was von den Zeugen bestätigt werde.» Wie sich Blatter dazu äussere?

Hier schaltete sich Blatters Anwalt Lorenz Erni ein, der sonst erstaunlich passiv blieb. «Herr Blatter wird Fragen der Fifa nicht beantworten.» Blatter selbst doppelte nach, er werde alle Fragen beantworten, nur nicht die der Fifa, von der er sich himmeltraurig behandelt fühlt. So habe Gianni Infantino nie auf seine Kontaktversuche reagiert. Blatter legte viel Wert auf Ehre, Stolz und Verdienste, so erwähnte er seine über 1300 Diensttage, die er in der Armee geleistet habe.

Platini: «Habe genug verdient, bin kein Geldmensch»

Michel Platini, (66) der nach Eröffnung des Betrugsverfahrens nicht nur nicht Fifa-Präsident wurde, sondern auch das Uefa-Präsidium verlor, setzte bei seiner Befragung auf die Feststellung, dass Geldangelegenheiten für ihn nicht wichtig seien. Er, der heute keine Erwerbseinkünfte hat, habe seit 17 als Fussballer sehr gut verdient, ihm sei das Geld nie wichtig gewesen. Platini wirkte locker, weniger angespannt als an den Vortagen.

Den Ablauf schildert er anders als Blatter. Blatter habe zunächst vorgeschlagen, er, Platini, solle Fifa-Präsident werden, Das war also vor 1998, als Blatter Fifa-Präsident wurde. Das gehe nicht, sagte Platini, er sei mit der Organisation der WM in Frankreich von 1998 beschäftigt. Da habe Blatter gesagt, also werde er selbst Präsident, er solle Co-Präsident werden. Auch das habe er abgelehnt, aber später vorgeschlagen, er könne technischer Direktor werden. Blatter sei einverstanden gewesen. Die Frage, was er verdienen wolle, habe ihn überrascht, er habe geantwortet, «eine Million», die Währung sei ihm egal. Er habe ab Mitte 1998 für die Fifa aus Paris gearbeitet, und es habe nur ein Problem gegeben: «Im August 1999 hatte ich noch immer keinen Vertrag». Das habe er Blatter gesagt und dieser habe erklärt, die Fifa habe im Moment nicht genügend Geld und die 300’000 Franken vorgeschlagen. Der Rest komme später, so Blatter. Er sei einverstanden gewesen, er habe Blatter vertraut, so der Franzose.

Weil ein Grundsatz von ihm sei, dass er geschuldetes Geld nicht einfordere, sei er erst 2010 aktiv geworden. Weil er eines Tages erfahren habe, dass die Fifa entlassenen Funktionären Millionenabfindungen zahlte. «Da habe ich die Fifa daran erinnert, dass sie mir Geld schuldet.»

Warum er zwei Millionen verlangt habe, wo die Schuld der Fifa doch höher war, wollte die Richterin wissen. «Mein Fehler, ich habe mit geirrt», sagte Platini. Er sei überzeugt gewesen, dass er 500’000 verdient habe. Die Fifa habe auch gewusst, dass er sich geirrt habe, darum habe sie unter die Zahlung geschrieben, damit seien alle Ansprüche abgegolten. sagte Platini.

Thormann: Will den Tipp legal erhalten haben

Blieb an diesem Tag Zeuge Thormann. Die grossen Fragen, die es zu klären galt: Wie war die Bundesanwaltschaft auf die ominösen 2 Millionen gekommen? Und wurde das Verfahren gegen Blatter, das erst Jahre später auf Platini ausgedehnt wurde, legal eröffnet?

Der etwas überheblich wirkende Thormann vertrat als Zeuge die Haltung, alles sei ganz korrekt abgelaufen: Nach der Durchsuchung bei der Fifa im Mai 2015 habe ihm der damalige Fifa-Finanzchef Markus Kattner ein Factsheet mit den Zahlungen überreicht, die in den Vorjahren an die Mitglieder des Fifa-Exekutivkomitees gegangen waren. Kattner habe auch auf die 2 Millionen an Platini hingewiesen, die aus dem Rahmen fielen, aber erklärbar seien.

Die Frage ist, ob Thormann diese Unterlagen überhaupt benutzen durfte. Die Fifa habe, so stehe es in einem Dokument der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA), die Siegelung aller beschlagnahmten Dokument erklärt, sagte die Richterin und fragte: «Stützte sich diese Verfahrenseröffnung also auf gesiegelte Unterlagen?». Es seien vor allem die digitalen Daten gesiegelt worden, sagte Thormann, im Detail wisse er das nicht mehr. Eine Rückfrage bei der Bundesanwaltschaft soll jetzt klären, wie das genau war und Thormann berechtigt war, diese Unterlagen zu verwenden.

Warum das Verfahren 2015 nur gegen Blatter und nicht gegen Platini eröffnet worden, wollte die Richterin wissen. «Das war offenbar ein Fehler gewesen, wenn ich Platini heute im Gerichtssaal sitzen sehe», machte Thormann. Nur Blatter habe damals Geschäftsführerstellung gehabt, war seine kurze Erklärung.

Auf Frage von Platini-Anwalt Dominic Nellen sagte Thormann, er habe weder vom ominösen Treffen vom 8. Juli 2015 von Bundesanwalt Michael Lauber mit Infantino-Kumpel Rinaldo Arnold gewusst, noch seien Informationen darauf in das Blatter-Verfahren geflossen. Diese Frage steht im Raum, weil Thormann zwei Wochen nach dem Treffen bei der UBS die Kontenbewegungen von Platini anforderte. Dieser ist mittlerweile Beschuldigter in der «Schweizerhof»-Affäre, die sich um Geheimtreffen von Infantino mit Ex-Bundesanwalt Michael Lauber dreht.

Sicher ist, dass auch nach diesem Tag viele Unklarheiten bleiben. Der Betrugsprozess geht am Freitag mit der Befragung von Zeugen der Verteidigung weiter. Nächste Woche folgen die Plädoyers. Das Urteil folgt im Juli.