Café Fédéral Ballkleider und Saucisson: Ein schweizerisch-österreichischer Vergleich in Bescheidenheit Wie können Konsumenten dem Klima helfen? Die einen sagen, mit nachhaltiger Ernährung, die anderen empfehlen, weniger Kleidung zu kaufen. Entscheidend ist: Politiker müssen vorleben, was sie predigen. Christoph Bernet

Wurst und Ballkleid: Guy Parmelin und Johanna Mikl-Leitner haben unterschiedliche Ansätze im Kampf gegen den Klimawandel. Keystone

Die Klimaerwärmung schreitet fort. Was ist zu tun? Im Fokus steht häufig die Ernährung: Weniger Fleisch und Milchprodukte, mehr saisonale und regional angebaute Früchte und Gemüse. So sähe eine nachhaltige Ernährung aus, mit der wir unseren Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel leisten könnten.

Das weiss auch der Bundesrat. In Person von Agrarminister Guy Parmelin, einem bodenständigen Winzer, präsentierte er letzte Woche einen Bericht. Darin werden die Konsumentinnen und Konsumenten aufgefordert, gesünder und nachhaltiger zu essen, damit die Schweizer Ernährungs- und Landwirtschaft ökologischer wird.

Einen anderen Fokus setzte ebenfalls letzte Woche Johanna Mikl-Leitner, Regierungschefin des Bundeslandes Niederösterreich und eine der mächtigsten Figuren in der Kanzlerpartei ÖVP. In Sachen Klimaschutz könne jeder und jede bei sich selber anfangen. «Das beginnt bei der Kleidung, dass man nicht zehn Ballkleider haben muss, sondern drei Ballkleider», so die Empfehlung von Landeshauptfrau Mikl-Leitner.

Wenn Politiker die Sorgen und Nöte des Volkes verstehen:

Der beste Tipp gegen die #Teuerung kommt von Mikl-Leitner: „Jeder kann bei sich selber anfangen, indem man nicht 10 Ballkleider hat, sondern drei.“ pic.twitter.com/qzTMmYKl0c — Gudrun Kofler (@gudrun_kofler) June 24, 2022

Bei den Parmelins im Dorf Bursins oberhalb des Lac Léman verzichtet man zukünftig also ab und zu auf die Saucisson vaudois. Und im Hause Mikl-Leitner in Klosterneuburg an der Donau werden schon bald überschüssige Ballkleider ausgemistet. Wie beim Skifahren, so liefern sich die Schweiz und Österreich auch in Sachen Vorbildfunktion von Politikerinnen und Politikern ein Kopf-an-Kopf-Rennen.