Café Fédéral «Blöterle» mit dem Ständerat In den eidgenössischen Räten herrscht getränketechnisch eine Zweiklassengesellschaft. Diese legt die unheimliche Wirkung von Kohlensäure auf die Qualität der Politik offen.

Ständerat ist das erstrebenswerteste politische Amt im Land. Man vertritt zusammen mit nur einem Gspänli einen ganzen Kanton, trägt aber keinerlei Exekutivverantwortung. Man wird eingeladen zu Apéros, in Verwaltungsräte und politische Beiräte - und in jeder Hinsicht fürstlich honoriert. Auf der Strasse aber bleibt man unerkannt, weil ja in aller Regel die lärmigen Nationalrätinnen und Nationalräte in die Arena aufgeboten werden, um die Leute zu nerven.

Es ist ein ruhiges, mitunter gar besinnliches Leben als Ständerat, wie auch die Debatten im Rat selber ruhig und besinnlich verlaufen. Es genügt, wenn man den Kopf etwas schräg hält bei seinem Votum und dem geschätzten Kollegen freundlich, aber bestimmt zunickt - schon wirkt die Wortmeldung intelligent, egal was man sagt. Es ist ein Herrenleben, die Frauen sind in der Unterzahl.

Doch das Beste am Dasein als Ständerat ist die Versorgung im Parlament selber: Anders als die 200 profanen Volksvertreter, denen nur zwei ebensolche Wasserspender ohne jeden Schnickschnack zur Verfügung stehen, profitieren die 46 Ständeherren (und -damen) von zwei Wasserdistributoren der neusten Generation, die auf Wahl gekühltes, frisch mit Kohlensäure durchsetztes Wasser sprudeln lassen. Echtes Blöterliwasser!

Diese technische Neuerung scheint den hohen Ständevertretern derart imponiert zu haben, dass sie nun auch selber viel lieber blöterlen als liefern.