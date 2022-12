Café Fédéral Das doppelte Bundesrats-Büsi Die Katze von SP-Bundesratskandidatin Elisabeth Baume-Schneider hat einen prominenten Vorbesitzer. Deshalb kann das Büsi den bevorstehenden Bundesratswahlen entspannt entgegenschauen. Christoph Bernet Drucken Teilen

SP-Ständerätin und Bundesratskandidatin Elisabeth Baume-Schneider an ihrem Wohnort Les Breueux JU (13. November 2022). Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Als bester Freund des Menschen gilt der Hund. Die Katze eignet sich dafür weniger. Schliesslich ist sie äusserst eigenständig und geht ihren eigenen Weg. Dennoch verehren wir Menschen das kleine Raubtier seit Jahrtausenden. Im alten Ägypten ging die Bewunderung so weit, dass wohlhabende Familien ihre Katzen einbalsamieren und sich gemeinsam mit ihnen bestatten liessen.

Pierre-Yves Maillard, Präsident des Gewerkschaftsbunds SGB. Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE

Ganz so gross scheint die Katzenliebe von Gewerkschaftsboss und SP-Nationalrat Pierre-Yves Maillard nicht zu sein. Wie der «Blick» bei einem Hausbesuch bei SP-Bundesratskandidatin Elisabeth Baume-Schneider in Les Breuleux (JU) erfuhr, hat Baume-Schneider das Büsi von Parteikollege Maillard adoptiert. Weshalb das Tier von der Waadtland in den Jura weitergereicht wurde, erfährt die Leserschaft leider nicht – ebenso wenig dessen Namen.

Schade. Denn das namenlose Tier mit schwarzem Fell und weissen Pfötchen könnte bald zum Haustier einer Bundesrätin werden, falls sich ihre Besitzerin Baume-Schneider am Mittwoch gegen ihre Konkurrentin Eva Herzog durchsetzt. Sollte Herzog gewinnen, so stehen im Falle eines Rücktritts von Bundesrat Alain Berset dereinst die Westschweizer SP-Männer im Fokus. Pierre-Yves Maillard werden ebenfalls Ambitionen auf das Amt nachgesagt. Zieht ihr Vorbesitzer in den Bundesrat ein, so könnte Baume-Schneiders Katze dann befriedigt feststellen: «Seht her, aus mir ist doch noch ein Bundesrats-Büsi geworden!»