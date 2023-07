Café Fédéral Die List mit den Listen – wie Parteien Jäger, Veganerinnen und AKW-Fans mobilisieren könnten Gleich mit neun verschiedenen Listen will die GLP in Basel zur Nationalratswahl antreten und dadurch in zahlreichen Milieus punkten. Wir hätten ein paar weitere Ideen für andere Parteien. Christoph Bernet Drucken Teilen

Ein Jäger in der Ostschweiz (September 2020). (Keystone/ Gian Ehrenzeller

Unruhe herrscht im bürgerlichen Bündnis für die Nationalratswahlen in Basel: Zum Ärger von FDP, LDP und Mitte wollen die Grünliberalen nebst der Hauptliste mit sage und schreibe acht «thematischen» Unterlisten in die eidgenössischen Wahlen im Oktober ziehen. Vorbild dürfte die damalige Aargauer CVP sein. 2019 trat sie ebenfalls mit acht Unterlisten an – und gewann einen zweiten Sitz dazu.

Die Überlegung hinter der Strategie: Viele Unterlisten bedeuten viele (wenn auch chancenlose) Kandidierende, die im eigenen Umfeld Stimmen holen.

Natürlich braucht es passende Kategorien, um in den den jeweiligen Kantonalparteien nahestehenden Milieus zu mobilisieren. Ein paar Vorschläge für die anderen Parteien: Die Zürcher SP könnte eine Unterliste namens «Sozialdemokraten mit Zweitwohnungssitz in der Toskana» ins Rennen schicken. Für die Berner Grünen böte sich die Liste «Im soziokulturellen Bereich teilzeitbeschäftige Veganer*innen» an.

Für die Mitte liesse sich in den Zentralschweizer Kantonen mit Unterlisten von «Alumni der Universität Fribourg» im katholisch-akademischen Milieu punkten. Die Aargauer FDP könnte mit der Liste «pensionierte Ingenieure und Leserbriefschreiber für ein Comeback der Atomenergie» auf Stimmenfang gehen. Der SVP wäre im Berggebiet ein nach Kantonen diversifiziertes Vorgehen zu empfehlen. Im Wallis die «Liste zorniger Jäger gegen den Wolf». In Graubünden: «EMS-Angestellte, die absolut freiwillig auf dieser Liste stehen und überhaupt keine Angst vor ihrer Chefin haben.»