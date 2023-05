Café Fédéral Das gibt's nur in der Schweiz Letzte Woche nahm der botswanische Präsident Mokgweetsi Masisi die Einladung von Alain Berset an und besuchte die Schweiz. Mit dem Blick eines Gasts zeigt sich, wie sonderbar unser Land ist. Anna Wanner Drucken Teilen

Der Präsident von Botswana Mokgweetsi Masisi nimmt zusammen mit Bundespräsident Alain Berset an der Appenzeller Landsgemeinde teil. Bild: Keystone

Die Appenzeller Landsgemeinde als Urform der direkten Demokratie ist eindrücklich, selbst für Schweizer Verhältnisse. Doch was der botswanische Präsident Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi am letzten Sonntag dort erlebte, hat ihn aus der Fassung gebracht. Verblüfft und verzaubert («amazed and enthralled») sei er gewesen, sagte er im Nachgang an einer Medienkonferenz. Für ihn sei es überdies sehr aufschlussreich, wo Botswana punkto demokratischer Entwicklung stehe.

Damit meinte er nicht die direkte und offene Wahl der Regierungsmitglieder auf dem Landsgemeindeplatz. Auch verwunderte ihn offenbar weniger, dass der Tag mit einem Gottesdienst beginnt. Unerwähnt bleibt zudem der sonderbare Schleichschritt, den die Würdenträger beim Aufzug von der Kirche durch die Häusergasse pflegen.

Oder dass die Appenzeller Männer ihren Frauen bis 1990 das Stimmrecht verwehrten - Botswana kennt seit 1966 ein gleichberechtigtes Wahlrecht. Ob Masisi die Seitengewehre beeindruckten, welche die Appenzeller an der Landsgemeinde zum Abstimmen mit sich führen, ist ebenso wenig überliefert.

Was den botswanischen Präsidenten hingegen zutiefst bewegt hat: Die Landsgemeinde nahm an jenem Sonntag eine Steuerreform an. «Der ganze Kanton, ganz Appenzell, hat auf diesem Platz dafür gestimmt, die eigenen Steuern zu erhöhen», sagte Masisi, nachhaltig fasziniert. «Das habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Die haben für sich selber Steuern erhöht! Können Sie das glauben?»

Der Aussenblick ist manchmal wohltuend. Masisis Urteil ist milde: «Die Appenzeller sind gute Leute.»