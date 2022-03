Café Fédéral Ignazio gegen Roger – das Duell Der Tennismaestro und der Bundespräsident begegnen uns an der Kaffeemaschine, am Glückskette-Telefon, an Skirennen und Demos. Muss sich Tagesschausprecher Franz Fischlin Sorgen machen? Stefan Bühler Drucken Teilen

Es ist ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen, das sich Roger Federer und Ignazio Cassis gerade liefern: Noch hat der Tennisstar die Nase vorn, aber der Bundespräsident holt auf. Die Auftritte jagen sich!

Wir begrüssen Roger zurück in seinem natürlichen Biotop, dem Tenniscourt: Erste Aufschläge nach der Knieoperation, acht Monate nach der Knieoperation. Wir lauschen Ignazio, auch in seinem natürlichen Biotop, an der Pressekonferenz. Er referiert viersprachig über Vielfalt.

«Hier Ignazio Cassis, guten Tag!»: Der Bundespräsident nimmt am Telefon in der Sammelzentrale der Glückskette Spenden entgegen. (9. März 2022) MICHAEL BUHOLZER

Wir schauen Roger zu, wie er eine Kaffeemaschine bedient: «Frisch gemahlen, nicht gekapselt!» Wir sehen Ignazio am Tag der Kranken am Fernsehen: «Lebe dein Leben!» Roger singt auf einem Barhocker ein Ständchen mit Freunden. Wir wollen der Glückskette spenden, am andern Ende der Leitung begrüsst uns Ignazio am Telefon. Wir schauen einen Frauen-Riesenslalom. Aus dem Zielraum winkt Roger Federer.

Sorgte bei Skirennfahrerinnen für Aufregung: Roger Federer im Zielraum des Riesenslaloms der Frauen in Lenzerheide. (6. März 2022) GIAN EHRENZELLER

Wir besuchen an der Berner Museumsnacht das Bundeshaus. Im Bundesratszimmer beglückt uns Ignazio mit Autogrammen. Roger spendet eine halbe Million für die Opfer des russischen Angriffs. Ignazio spricht an der Ukraine-Demo auf dem Bundesplatz: «Volodymyr, my friend!»

Es ist erst Mitte März, das Jahr noch lang. Auf Roger wartet Wimbledon. Doch wie kann der Bundespräsident seine Performance noch steigern? Ersetzt er als Nächstes Franz Fischlin als Moderator der «Tagesschau»?