Tennis Pornopanne und Zuspruch des Richters: So läuft Novak Djokovics Prozess gegen seine Ausweisung

Seit Mitternacht läuft der Prozess, in dem Novak Djokovic beweisen will, dass ihm zu unrecht die Einreise nach Australien verweigert und das Visum entzogen worden sein soll. Während der Anhörung durfte der Tennisspieler das Park Hotel, in dem er festgesetzt ist, verlassen.