Café fédéral Wandern Sie aus – nach Luxemburg! Unsere Autorin darüber, was eine prosperierende Wirtschaft mit dem AHV-Alter und die Verrechnungssteuer mit Luxemburg zu tun hat. Und weshalb das die SP zum Zweifeln bringt. Doris Kleck

SP-Co-Präsident Cédric Wermuth ist fast am Zweifeln. «Herrgott, liebe Bürgerliche, bin ich hier der letzte, der noch an den Kapitalismus glaubt?», fragte Wermuth ins Twitter-Universum. Der Grund: Seine Partei findet die Reform der AHV überflüssig. Demografie sei komplett überbewertet. Die Produktivität der Schweizer Wirtschaft werde das Finanzierungsproblem der AHV lösen.

„Ich finde es naiv zu glauben, dass die Produktivität immer weiter steiget […] wir können nicht damit rechnen, dass die Löhne weiter wachsen […]“ Ja, aber Herrgott, liebe Bürgerliche, bin ich hier der letzte, der noch an den Kapitalismus glaubt? #srfclub #AHV21 — Cédric Wermuth (@cedricwermuth) August 23, 2022

Tatsächlich hat die prosperierende Wirtschaft in der Vergangenheit dazu beigetragen, dass die Schweiz im europäischen Vergleich ein tiefes Rentenalter hat.

Doch in einem Land lebt es sich noch besser: In Luxemburg. Dort gehen Mann und Frau bereits mit 62 Jahren in Rente. Der kapitalistische Traum der Schweizer Sozialdemokraten.

Was die Verrechnungssteuer mit Luxemburg zu tun hat

Oder etwa nicht? Genau, da war etwas. Luxemburg ist das Vorbild von Finanzminister Ueli Maurer. Er und das Parlament wollen die Verrechnungssteuer reformieren, damit die Schweizer Konzerne ihre Obligationen nicht mehr in Luxemburg emittieren sondern in der Schweiz. Und damit sie ihre Finanzierungsgesellschaften ebenfalls zurückholen. Anders gesagt: Die Schweizer wollen den Luxemburgern das Geschäft abjagen.

Keine gute Idee, findet Daniel Lampart, Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. «Eine Luxemburgisierung der Schweiz wäre für Normalverdienende mit mehr Wohnungsnot und Ungleichverteilung verbunden», rief Lampart ins Twitteruniversum.

Luxemburg – das neue Vorbild von Bankiervereinigung und Bundesrat Maurer in der Verrechnungssteuer-Kampagne. Für die Normalverdienenden wäre eine Luxemburgisierung der Schweiz mit mehr Wohnungsnot und Ungleichverteilung verbunden. https://t.co/xcfUgmKtQK — Daniel Lampart (@DanielLampart) August 29, 2022

Man lerne: Würde das Frauenrentenalter erhöht, könnte man den Unzufriedenen empfehlen, nach Luxemburg auszuwandern. Doch dort würden sie wohl keine Wohnung finden. Ausser die Verrechnungssteuer-Reform in der Schweiz würde angenommen. Dann würden bald in der Schweiz die Wohnungen knapp. Alles klar? So oder so: Wandern Sie aus, nach Luxemburg! Zu den wahren Kapitalisten! Diese lassen das Geld arbeiten... und gehen mit 62 ordentlich in Rente.