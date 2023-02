Café Fédéral Was machen Sie am 24. November 2041? Der Bundesrat weiss es schon heute Die Schweiz ist ein Hort der politischen Stabilität. Das zeigt ein Blick in den Kalender mit den eidgenössischen Abstimmungsterminen: Diese sind auf die nächsten 20 Jahre hinaus bereits festgelegt. Eine Wohltat in unruhigen Zeiten. Christoph Bernet Drucken Teilen

Eine Wählerin in Bern gibt ihre Stimme ab (Archivbild November 2014). Alessandro Della Valle / Keystone

Am Mittwoch hat der Bundesrat bekannt gegeben, welche Vorlagen am 18. Juni an die Urne kommen. Es sind dies die OECD-Steuerreform, das Klimaschutz-Gesetz sowie – unter dem Vorbehalt des Zustandekommens eines Referendums – das Covid-Gesetz.

Spätestens vier Monate vor einem Abstimmungstermin muss der Bundesrat festlegen, zu welchen Vorlagen sich das Volk äussern soll. Da die Ausgangslage aufgrund der parlamentarischen Behandlung von Initiativen und Gesetzesvorlagen oft schon klar ist, wird kaum jemand von den zur Abstimmung kommenden Vorlagen überrumpelt.

Völlig ausgeschlossen ist es, vom eigentlichen Termin einer Abstimmung überrumpelt zu werden. Denn diese Termine hat die Bundeskanzlei in einem öffentlich einsehbaren Kalender mit so genannten Blanko-Abstimmungsterminen bis ins Jahr 2042 festgelegt.

Wir leben in unruhigen Zeiten, die Sorgen bereiten und Ängste auslösen. Eine Pandemie hat unser Gesundheitssystem an den Rand des Zusammenbruchs gebracht. In Europa herrscht Krieg. Lange war unsicher, ob wir im laufenden Winter genügend Energie haben.

Da strahlen die auf zwanzig Jahre hinaus festgelegten Abstimmungstermine einen robusten Zukunftsglauben und eine unbeirrbare Stabilität aus, welche die Seele wärmen. Sie werden bald Mutter oder Vater eines Kindes? Dann darf ihr Nachwuchs je nach Geburtstermin am 19. Mai, 22. September oder 24. November des Jahres 2041 erstmals abstimmen. Das sind doch schöne Aussichten.