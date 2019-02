Cannabis: Neuanlauf für legales Kiffen

Kurz vor der Jahrtausendwende empfahl die Eidgenössische Kommission für Drogenfragen eine Legalisierung des Konsums, des Handels sowie des Anbaus von Cannabis. In den Städten entstanden Hanfläden, in denen mit Duldung der Behörden Marihuana in «Duftsäckchen» und weitere Hanfprodukte verkauft wurden. Der Bundesrat folgte den Empfehlungen der Kommission und schlug eine Revision des Betäubungsmittelgesetzes vor, welche der Ständerat unter Führung des Schwyzer Christdemokraten Bruno Frick auch bewilligte. 2004 scheiterte die Legalisierung jedoch am Widerstand von SVP und CVP in Nationalrat.

Kein Erfolg war auch der Volksinitiative «Für eine vernünftige Hanfpolitik mit wirksamem Jugendschutz» beschieden. Sie ging im November 2008 mit 63 Prozent der Stimmen bachab. Seitdem ist die Hanfpolitik jedoch weltweit in Bewegung geraten: Zehn US-Bundesstaaten sowie die Hauptstadt Washington D. C. haben Cannabis legalisiert, ebenso Uruguay sowie neuerdings Kanada.

Anders in der Schweiz. Vergangenen Herbst lehnte der Nationalrat eine parlamentarische Initiative der Grünen für ein Hanfgesetz ab. Wissenschaftliche Pilotversuche mit einer Cannabisabgabe an Freizeitkiffer in einzelnen Städten sind bisher an der fehlenden gesetzlichen Grundlage gescheitert. Der Bundesrat will diese jetzt nachliefern. (eno)