Panzer-Deal Chaos im Rüstungsbetrieb: Verkaufte Ruag die Panzer zweimal? Bundesrätin Amherd leitet externe Untersuchung ein Die Affäre rund um den Verkauf von 96 Panzern des Typs Leopard I nimmt eine neue Wendung: Eine deutsche Firma erhebt Anspruch auf 25 dieser Panzer, gestützt auf einen Deal von 2019. Die Ruag und auch Verteidigungsministerin Amherd haben Untersuchungen eingeleitet.

Objekt der Begierde: Leopard-1-Panzer. Die abgebildeten Modelle gehörten einst der belgischen Armee und wurden dann an ein belgisches Rüstungsunternehmen verkauft. Bild: Getty Images

Die Analyse des gescheiterten Verkaufs von 96 Kampfpanzern des Typs Leopard 1 habe gezeigt, «dass diesbezüglich nicht alle Zusammenhänge lückenlos nachvollziehbar sind und derzeit noch gewisse Unstimmigkeiten vorherrschen». Das schreibt der bundeseigene Rüstungsbetrieb Ruag in einer Mitteilung vom späten Montagnachmittag.

Es ist die nächste Wendung in der Ruag-Affäre, die immer groteskere Züge annimmt. Zur Erinnerung: Im Februar hat die Ruag für die 96 in Italien eingemotteten Panzer einen Vertrag mit der deutschen Rheinmetall abgeschlossen, unter dem Vorbehalt einer Bewilligung durch den Bundesrat. Das Kriegsmaterial sollte in Deutschland rundum erneuert und danach an die Ukraine geliefert werden.

Der Bundesrat untersagte jedoch den Handel mit dem Hinweis auf die Neutralität, der Vertrag wurde hinfällig. Beobachter bringen den Rücktritt von Ruag-Chefin Brigitte Beck mit diesem Deal in Verbindung.

Mit dem Communiqué vom Montag macht nun die Ruag publik, dass 25 dieser Panzer bereits einmal verkauft worden waren. Dies an ein deutsches Unternehmen, das nun seinen Eigentumsanspruch eingefordert habe. Offenbar wurden die 25 Panzer im nordostitalienischen Villesse, wo sie laut «NZZ am Sonntag» stehen, von den Deutschen nie abgeholt.

Die Ruag hält fest, die genaue Sachlage werde juristisch geprüft. «Bereits jetzt kann aber festgehalten werden, dass dieser potenzielle Eigentumsanspruch nicht im Widerspruch zu den Vertragsverhandlungen mit Rheinmetall steht», schreibt die Ruag in der Mitteilung. Rheinmetall sei darüber informiert worden, dass das Eigentumsverhältnis von 25 Kampfpanzern «noch nicht final geklärt ist». Und weiter: «Ebenfalls klar ist, dass die entsprechenden Kampfpanzer gemäss der aktuellen Rechtslage nicht in die Ukraine geliefert werden dürfen.»

Doch die Ruag hat noch weitere brisante Informationen zu verkünden. So heisst es in einem nächsten Abschnitt: «Bereits in der Vergangenheit ist es zu Unstimmigkeiten bei Geschäftsaktivitäten in Zusammenhang mit den genannten Panzern gekommen.» So sei derzeit ein Ermittlungsverfahren in Deutschland hängig. «Dieses wurde bereits vor anderthalb Jahren eingeleitet.»

Für die Ruag sei es zentral, dass alle Geschäftsaktivitäten «konsequent gesetzeskonform, transparent und gemäss den Vorgaben des Eigners abgewickelt werden». Um abzuklären, ob dem so sei, hat der Verwaltungsrat an einer ausserordentlichen Sitzung am Sonntag entschieden, eine externe Untersuchung einzuleiten.

Ruag-Verwaltungsrat informierte Amherd am Sonntagabend

Gleiches verkündete am Montagnachmittag auch das Departement von Verteidigungsministerin Viola Amherd, ebenfalls per Communiqué. Auch sie will nun die Umstände des Kaufs der knapp hundert Leopard-I-Panzer durch die Ruag im Jahr 2016 sowie die Hintergründe zum 2019 anscheinend vereinbarten, aber nicht vollzogenen Verkauf der 25 Panzer und die Verhandlungen mit Rheinmetall in diesem Jahr extern untersuchen lassen.

Verteidigungsministerin Viola Amherd. Bild: Keystone

Weiter will die Mitte-Bundesrätin abklären lassen, «wie der Verwaltungsrat seiner Aufsichtspflicht über die Geschäftsleitung wahrnimmt und ob Anpassungsbedarf in der Zusammenarbeit zwischen Verwaltungsrat und Eigner (also dem Bund, Anm. der Red.) besteht».

Amherds Kommunikationschef, Renato Kalbermatten, sagt auf Anfrage, das Verteidigungsdepartement sei diesbezüglich im Gespräch mit der Finanzkontrolle des Bundes. Diese könnte eine unabhängige Untersuchung am besten gewährleisten. Die Mitte-Bundesrätin sei vom Präsidenten des Ruag-Verwaltungsrats, Nicolas Perrin, am Sonntagabend über die neusten Wendungen informiert worden.

SIK-Präsident will abklären, was das VBS wusste

Am Montag informierte Amherd dann die aktuell tagende Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats. Das Unverständnis über das Geschäftsgebaren der Ruag-Führung ist gross. «Es ist ein riesiges Chaos», sagt Kommissionspräsident Mauro Tuena (SVP/ZH). «Für mich ist es unverständlich, wie die Geschäftsführerin eigenmächtig Verträge von solch politischer Brisanz aufgleisen kann, ohne dass der Verwaltungsrat etwas davon erfährt.» Es mangle an Führung und Überwachung. Tuena sagt genervt: «Da wurde einfach gewurstelt.» Und er frage sich, was noch alles zum Vorschein kommt.

Tatsächlich wurde bisher nur häppchenweise und aufgrund von Medienrecherchen informiert. Darum hält auch Sicherheitspolitikerin Maja Riniker (FDP/AG) eine «lückenlose Aufklärung» für zwingend. Wichtig sei, dass die Vorgänge nun extern aufgeschafft werden, sagt SIK-Präsident Tuena. Nicht zuletzt nimmt er auch die Rolle des Verteidigungsdepartements ins Visier: «Der Rüstungsbetrieb gehört zu hundert Prozent dem Bund. Eine Parlamentskommission muss untersuchen, was der Eigner wusste.»