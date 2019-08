Chef-Zugbegleiter (54) wird im Aargau in Zugtür eingeklemmt und stirbt In Baden ist es in der Nacht auf Sonntag zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein Zugbegleiter wurde in der Zugtüre eingeklemmt und mitgeschleift. Er erlitt tödliche Verletzungen.

Am Bahnhof Baden kam es in der Nacht auf vergangenen Sonntag zu einem tödlichen Unfall. (Bild: Alex Spichale)

Der Chef Zugbegleiter wurde in der Nacht auf Sonntag bei der Abfertigung eines Interregios in der Zugtür eingeklemmt und mitgeschleift.

Am Mittwoch informierten die SBB ihre Mitarbeiter über den Unfall. Laut «20 Minuten» führten die unabhängige Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) und die entsprechenden Stellen der SBB detaillierte Untersuchungen durch, die nach wie vor am Laufen seien.

Unabhängig von den Untersuchungsergebnissen habe die SBB entschieden die Abfertigungsprozesse umgehend zu überprüfen. Besonders die Wagentüren des entsprechenden Zugtyps würden einer gründlichen Nachkontrolle unterzogen.

SBB-Sprecher Raffael Hirt sagt zu 20 Minuten: «Der Vorfall trifft die gesamte SBB sehr und verpflichtet uns weiter, bei der Sicherheit keine Kompromisse einzugehen. Wir sprechen der Trauerfamilie unser tief empfundenes Beileid aus und wünschen den Angehörigen viel Kraft in diesen schweren Stunden.» Die SBB versicherte sie würde alles unternehmen, um diesen tragischen Unfall aufzuklären und eine Wiederholung auszuschliessen.