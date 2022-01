Corona-Massnahmen Bundesrat lässt Sitzung morgen sausen: «Kein Handlungsbedarf» wegen Omikron – und da ist noch ein Grund Normalerweise trifft sich die Landesregierung am Mittwoch zur Sitzung. Nicht aber diese Woche. Die Bundesräte kompensieren gewissermassen die «Überstunden» von den Festtagen.

Erste Sitzung im neuen Jahr: Der Bundesrat mit Präsident Ignazio Cassis am letzten Mittwoch, 12. Januar. Diesen Mittwoch findet kein physischer Austausch statt. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Das Ritual wird nur über die Weihnachts- und Neujahrszeit unterbrochen, sowie in den Sommerferien: Die Bundesratssitzung, meist gefolgt von einer Medienkonferenz, gehört zum festen Rhythmus der helvetischen Politwoche. Sie finden normalerweise mittwochs statt, während der Parlamentssession freitags. In der Pandemie verfolgen regelmässig Zehntausende Bürgerinnen und Bürger die Pressekonferenz auf den diversen Kanälen und News-Tickern.

Am Mittwoch aber fällt die Sitzung aus. Das hat einen doppelten Grund: Erstens fände in dieser Woche eigentlich das Weltwirtschaftsforum WEF in Davos statt, an dem fünf der sieben Bundesräte teilnehmen wollten - alle ausser Simonetta Sommaruga und Karin Keller-Sutter. Darum war in der Planung keine physische Sitzung traktandiert für den 19. Januar.

Freie Termine wegen WEF-Absage

Nun, wo das WEF abgesagt ist, haben die Bundesrätinnen und Bundesräte plötzlich freie Termine. Diese Zeit wollen sie nutzen, um mal durchzuatmen, wie man aus bundesratsnahen Kreisen hört. Gewöhnliche Arbeitnehmer würden von «kompensieren» reden. Denn die Festtage mit der aufziehenden Omikron-Flutwelle waren für die meisten Bundesräte keine wirklich erholsame Zeit.

Dann, und dies ist der zweite Grund, sieht der Bundesrat zurzeit bezüglich Coronamassnahmen keinen dringenden Handlungsbedarf. Sonst hätte er eine Sitzung anberaumt. Für die Landesregierung gibt es im Moment noch keinen Grund, die Massnahmen zu verschärfen, weil die Zahlen der Neuinfektionen und der Hospitalisationen nicht wesentlich steigen. Da die Spital- und Intensivstationsbelegung etwa zwei Wochen hinter der Fallzahlentwicklung hinterherhinkt, liegt noch keine verlässliche Basis vor, um auf Omikron zu reagieren beziehungsweise die aktuelle Politik zu ändern.

Darum will der Bundesrat die bestehenden Regeln auch nicht lockern, wie das vereinzelte Kantone fordern. Angesichts der anhaltend unsicheren Lage bleibt indes offen, ob zu einem späteren Zeitpunkt schärfere Massnahmen notwendig sind.

Der Bundesrat ist aber auch ohne Sitzung handlungs- und beschlussfähig: Per Zirkularbeschluss sollen ansonsten auslaufende Massnahmen verlängert werden. Die Coronapolitik des Bundesrats lässt sich also weiterhin mit einem Verb auf den Punkt bringen: Abwarten.