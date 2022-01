Interview FCZ-Präsident Canepa wirft Politikern Profilierungssucht vor: «Personalisierte Tickets taugen nichts»

Welche Überraschung: Der FC Zürich steigt in einer Woche als souveräner Tabellenführer in die Rückrunde. Präsident Ancillo Canepa verrät im Interview, ob die Meisterfeier bereits in Planung ist, was mit den identifizierten Fackelwerfern vom Derby passiert und wen er für geisteskrank hält.