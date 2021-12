Ennetbürgen Brand im Alters- und Pflegeheim Heimet fordert ein Todesopfer

Am Samstagabend brach in Nidwalden in einem Alters- und Pflegeheim ein Feuer in einem der Zimmer aus. Drei Bewohnerinnen und Bewohner mussten ins Spital gebracht werden, eine von ihnen erlag ihren starken Verbrennungen.