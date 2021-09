Wie steht es um die Zukunft des Zertifikats? Im Abstimmungskampf herrscht Flaute

Covid-Ausweis Exklusive Umfrage: So denken Schweizerinnen und Schweizer über die Zertifikatspflicht im öV - und auf Flügen

Sollen nur Getestete, Geimpfte und Genesene Tram, Bus und Zug benutzen dürfen? Und was ist mit Flügen an Bord der Swiss? Eine neue Studie zeigt, was die hiesige Bevölkerung von solchen Ideen hält.