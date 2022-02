CORONAKRISE Alain Berset steht nach der Pandemie als Sieger da – nun kann er abtreten Entschlussfreudig, auf einem pragmatischen Kurs, stark in der Kommunikation: Bundesrat Berset hat die Schweiz sehr gut durch die Coronakrise geführt. Als Sozialreformer kommt er aber nicht voran. Francesco Benini Drucken Teilen

In aufgeräumter Stimmung: Bundesrat Alain Berset verkündet die Aufhebung von fast allen Corona-Massnahmen. Anthony Anex / KEYSTONE

Sind die Aufnahmegeräte abgestellt, räumen es selbst seine politischen Gegner ein: Es war ein Glücksfall für die Schweiz, dass Alain Berset in den vergangenen zwei Jahren als Gesundheitsminister Hauptverantwortlicher für die Coronapolitik des Landes war.

Die Schweiz hat früher als andere europäischen Länder fast alle Restriktionen aufgehoben. Sie kam mit vergleichsweise wenigen Einschränkungen durch die Pandemie. Sie setzte auf die beiden richtigen Impfstoffe. Und sie würde auch in der Statistik der Übersterblichkeit sehr gut – also weit hinten – abschneiden, wäre nicht der Winter 2020 gewesen.

Damals wog sich der Bundesrat nach einem ruhigen Sommer in falscher Sicherheit. Und die Regierung liess sich beeindrucken vom Druck irregeleiteter Parteien und Organisationen wie dem Gewerbeverband. Harte Massnahmen zur Einschränkung der Kontakte unter den Menschen blieben aus. Bald waren die Intensivstationen der Spitäler an der Grenze ihrer Kapazität, und die Zahl der Menschen, die dem Virus erlagen, nahm stark zu.

Alain Berset räumt heute ein, dass der Bundesrat damals falsch gehandelt habe. Er kann das tun, weil nur wenige Leute der Regierung vorhalten, dass sie in einem zweijährigen Ausnahmezustand einmal fürchterlich danebenlag.

Bevölkerung anerkennt seine Führungsstärke

Der SP-Bundesrat hat sich als fähiger Krisenmanager profiliert. Unermüdlich und gründlich in der Analyse der Lage, entschlussfreudig und stark in der Kommunikation – Berset zeigt Führungsstärke seit März 2020. Die Bevölkerung dankt es ihm in Umfragen mit hohen Beliebtheitswerten.

Der Freiburger reagiert nicht auf persönliche Anwürfe, sondern lässt sie abperlen. Berset hat eine Linie, aber er ändert seine Meinung, wenn er merkt, dass er falsch liegt. Er fällt nicht mit Sturheit auf, sondern geht pragmatisch ans Werk. Ausgangssperre, Impfzwang, moralische Pression gegen Ungeimpfte – Berset blieb im Unterschied zu europäischen Amtskollegen frei von solchen Anwandlungen. Zugleich scheint er vor Winkelzügen nicht zurückzuscheuen, um seine Ziele zu erreichen. Wie von Geisterhand gesteuert, landeten seine Anträge an den Bundesrat zur Coronapolitik oft frühzeitig auf den Redaktionen einiger Pressetitel. Was den Druck auf das Gremium erhöhte, im Sinne Bersets zu entscheiden.

Berset nimmt Risiken auf sich. Es zahlt sich aus

Vor einigen Wochen schien es, als würde sich der Winter 2020 wiederholen. Die Infektionszahlen schossen in die Höhe – und der Gesundheitsminister blieb passiv. Das Risiko, das er auf sich nahm, zahlte sich aus. Inzwischen waren 80 Prozent der Erwachsenen geimpft – und Omikron stellte sich als weniger bedrohlich als Delta heraus. Die Niederlande verhängte einen neuen Lockdown, Österreich ebenso. In der Schweiz geschah nichts dergleichen.

Berset steht nun als Sieger da. Es ist für ihn der richtige Zeitpunkt, um sich aus dem Bundesrat zu verabschieden. Er ist seit 10 Jahren Mitglied der Landesregierung, aber mit 49 jung genug, um etwas Neues anzufangen.

Seine wichtigsten Dossiers sind die Gesundheits- und die Sozialpolitik. Im ersten hat er wenig erreicht, im zweiten nichts. Für die Bewältigung von Krisen ist Berset besser geeignet als für das Bohren dicker Bretter.

Das Präsidialjahr als Abschluss?

Nun sollte er sich dafür einsetzen, dass das Rentenalter der Frauen auf 65 erhöht wird – eine Selbstverständlichkeit im Zeitalter gleichgestellter Geschlechter. Und das Parlament hat Kompensationen an die Frauen zugestimmt. Berset muss die Vorlage im Abstimmungskampf bald gegen seine eigene Partei vertreten, die wieder einmal von Sozialabbau schwadroniert.

Berset windet sich und erklärt, das Parlament möge sich nun doch bitteschön bei der Reform der beruflichen Vorsorge der Linie des Bundesrats annähern; andernfalls sei auch die AHV-Reform absturzgefährdet.

Das ist ein ziemlicher Murks. Es wäre gut, würde sich im Bundesrat bald ein neuer Kopf um soziale Belange kümmern. Allein, Berset ist 2023 als Bundespräsident vorgesehen. Als Politiker, der Fototermine geniesst, wird er sich das kaum entgehen lassen.