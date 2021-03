Coronapandemie Er warnt vor einer dritten Welle, strebt aber trotzdem Lockerungen an: Die Entscheide des Bundesrats – erklärt in vier Punkten Die Landesregierung schlägt weitgehende Öffnungsschritte vor. Doch gleichzeitig dämpft sie die Hoffnungen. Gesundheitsminister Alain Berset sagt: «Wir müssen uns auf eine dritte Welle einstellen.»

Fragile Lage: Gesundheitsminister Alain Berset an der Medienkonferenz des Bundesrats. Bild: Anthony Anex/Keystone

Gesundheitsminister Alain Berset (SP) wollte es gar nicht in Abrede stellen: Was der Bundesrat da beschlossen hat, ist auf den ersten Blick quasi ein Widerspruch in sich. Erstmals während der Coronapandemie könnte er Öffnungsschritte einleiten, obwohl die Fallzahlen wieder steigen. Die Landesregierung schlägt den Kantonen ein Bündel an möglichen Lockerungen vor.

Gleichzeitig glaubt sie derzeit aber selbst nicht so recht daran, dass die Schweiz diesen Schritt auch tatsächlich machen kann. Eigentlich, räumte Berset ein, sei es «kein optimaler Moment für weitere Öffnungen».

Klar ist: Die epidemiologische Lage ist fragil. In den vergangenen Tagen stieg die Zahl der Neuansteckungen wieder an. Drei von vier Richtwerten sind nicht erfüllt, die der Bundesrat im Hinblick auf den zweiten Lockerungsschritt selbst definiert hatte. Einzig bei den Intensivstationen ist die Schwelle von 250 Coronapatienten deutlich unterschritten. «Wir müssen uns auf eine dritte Welle einstellen», sagte Berset – um ein paar Sätze später dann doch wieder Hoffnung zu verbreiten.

Wer sich Planungssicherheit wünschte, wurde indes enttäuscht: Erst am 19. März will der Bundesrat entscheiden, ob die Lage eine Lockerung der Massnahmen ab dem 22. März erlaubt. Er hat den Kantonen ein entsprechendes Paket zur Konsultation vorgelegt. Folgende Lockerungen schlägt er vor:

Gastronomie: Restaurants und Bars sollen ihre Terrassen wieder öffnen können.

Private Treffen: In Innenräumen sollen sich neu maximal zehn Personen treffen dürfen. Bisher gilt die Limite von fünf Personen.

Anlässe mit Publikum: Veranstaltungen wie Fussballspiele, Konzerte oder Theater sollen wieder mit Publikum möglich sein. Draussen sollen maximal 150 Personen erlaubt sein, drinnen 50. Zudem gelten Einschränkungen wie eine Sitz- und Maskenpflicht.

Sport und Kultur: Neu soll es Gruppen von bis zu 15 Personen erlaubt sein, zusammen Sport zu treiben oder im Chor zu singen. Es sollen weiterhin Einschränkungen gelten; so bleibt beispielsweise Sport mit Körperkontakt in Innenräumen verboten.

Freizeit: Zoos und andere Freizeit- und Unterhaltungsbetriebe sollen wieder vollständig öffnen dürfen, auch die Innenbereiche wie etwa das Affenhaus im Zoo Zürich. Geschlossen bleiben sollen aber Hallenbäder sowie der Innenbereich von Wellnessanlagen.

Kein Thema ist hingegen die Lockerung der Homeofficepflicht oder eine generelle Öffnung der Restaurants.

Für Streit sorgte in den vergangenen Wochen die Terrassenfrage. Nun schlägt der Bundesrat vor: Restaurants und Bars sollen ihre Terrassen wieder öffnen dürfen, nicht aber den Innenbereich. Pro Tisch wären maximal vier Personen erlaubt. Zudem gälte eine Sitzpflicht und die Maske dürfte nur während der Konsumation abgelegt werden. Die wirtschaftliche Unterstützung der Gastrobetriebe wird fortgeführt und ist nicht abhängig davon, ob die Terrassen geöffnet werden können. Berset sagte: «Wir wissen, dass dies von der Gastronomiebranche nicht sehr positiv aufgenommen werden wird.»

Und tatsächlich, beim Verband Gastrosuisse ist man empört. Der Entscheid sei absolut unverständlich. «Wir sind enttäuscht.» Der Vorschlag des Bundesrats gehe zu wenig weit. Dass nur Terrassen wieder öffnen dürfen, helfe nur einem Teil der Gastrobranche. «Wir fordern einen anderen Umgang mit der Pandemie und dass die Restaurants auch im Innenbereich jetzt wieder geöffnet werden», sagt Verbandspräsident Casimir Platzer.

Wann Restaurants wieder öffnen und weitere Massnahmen gelockert werden können, bleibt unklar. Der Bundesrat hat verschiedene Szenarien ausarbeiten lassen, wie sich die Pandemie in den nächsten Monaten entwickeln könnte. Die Modelle zeigen: Selbst wenn einzig am 22. März die Massnahmen gelockert werden, kommt es zu einer dritten Welle, allerdings wäre diese kleiner als die vorangehenden. Anders bei drei grösseren Öffnungsschritten in März, April und Mai: Die Intensivstationen könnten in diesem Fall im Sommer wieder ähnlich belastet sein wie in der zweiten Welle – selbst bei optimistischer Impfgeschwindigkeit.

Stützt sich der Bundesrat auf diese Modelle, dürften weitere grössere Öffnungen auf sich warten lassen. Am Freitag hat er dazu keine Entscheide gefällt. Bundesrat Berset sagte, er wisse, dass Perspektiven wichtig seien – man werde diese so bald als möglich geben. Die Situation sei aber noch zu unsicher, man wolle keine falschen Erwartungen wecken. «Es passieren bizarre Dinge in einer Pandemie, wir können nicht hellsehen», so Berset.

Es war eine Protestnote: Der Nationalrat hat diese Woche eine Erklärung verabschiedet, in der er unter anderem die Öffnung von Restaurants am 22. März forderte. Dafür stimmte die SVP sowie eine Mehrheit von FDP und der Mitte. Der Bundesrat hat diese Forderung in den Wind geschlagen. Dennoch fielen die Reaktionen einigermassen moderat aus. Die FDP sieht die Entscheide als Schritt in die richtige Richtung, beklagt aber die fehlenden Perspektiven. Grundsätzliche Unterstützung für seinen Kurs erhält der Bundesrat von der Mitte und der SP.

Harsche Kritik kommt hingegen einmal mehr von der SVP. Sie schreibt, der Bundesrat verweigere eine verbindliche Öffnungsperspektive und hole einmal mehr eine «Alibi-Vernehmlassung» bei den Kantonen ein.

Die Zurückhaltung in den Kantonen

Die Kantone gaben sich noch zurückhaltend. Man werde sich im Rahmen der Vernehmlassung äussern, hiess es etwa aus Zürich. Lukas Engelberger, Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz, sagte auf Anfrage: «Die Konsultationen stehen noch aus. Doch ich finde es richtig, vorsichtig fortzufahren.» Jeder Öffnungsschritt sei auch mit Risiken verbunden, und man wolle nicht in eine zu heftige dritte Welle reinlaufen.