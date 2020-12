Coronavirus Deutschland geht in den Lockdown: Diese Massnahmen gelten ab dem 16. Dezember Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen steuert Deutschland auf einen harten Lockdown ab Mitte kommender Woche zu.

Deutschland plant harten Lockdown ab dem 16. Dezember. EPA/YVES HERMAN / POOL

In einem am Sonntagmorgen vom Bundeskanzleramt an die Länder geschickten Beschlussentwurf zur Bund-Länder-Runde mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wird unter anderem vorgeschlagen, den Handel mit Ausnahme der Geschäfte für den täglichen Bedarf vom 16. Dezember bis zum 10. Januar zu schliessen.

Überblick der Massnahmen