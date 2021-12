Coronavirus Inmitten der fünften Welle: So gelingt eine sichere Weihnachtsfeier Auch heuer finden vielerorts Familienfeiern statt. Angesichts der hohen Fallzahlen und der stark ansteckenden Omikron-Variante, gilt es einige Regeln zu beachten.

Gottesdienste können bis maximal 50 Personen ohne Zertifikatspflicht durchgeführt werden. Bild: PD

Das Weihnachtsfest dürfte heuer für viele anders ausfallen als gewohnt. Wer sich in den vergangenen zehn Tagen mit dem Coronavirus angesteckt hat, muss Heiligabend in Isolation verbringen. Gemäss Daten des Bundesamts für Gesundheit (BAG) betrifft dies 49’799 Personen. Weitere 33’145 Schweizerinnen und Schweizer weilen derzeit in Quarantäne, weil sie Kontakt zu einer infizierten Person hatten.

Selbst wer nicht infiziert ist, muss sich an Weihnachten an die Vorgaben des Bundes halten. Aktuell gelten die Bestimmungen, die der Bundesrat am 17. Dezember beschlossen hat. Das sind die wichtigsten Regeln:

Bei Treffen im Freundes- und Familienkreis im Inneren sind maximal 30 Personen erlaubt, sofern alle entweder geimpft oder genesen sind. Kinder werden mitgezählt. Ist mindestens eine der über 16-jährigen Personen nicht geimpft oder genesen, dürfen sich maximal zehn Personen in Innenbereichen versammeln.

Bei privaten Veranstaltungen, die draussen stattfinden, sind bis zu 50 Personen erlaubt – egal ob geimpft, genesen oder weder noch. Ein Fest im Garten oder ein Fondue im Wald kann also auch im grösseren Rahmen durchgeführt werden. Auch hier empfiehlt das BAG, die Abstandsregeln einzuhalten.

Epidemiologen empfehlen, sich auch als geimpfte Person zur Sicherheit vor dem Fest testen zu lassen – insbesondere dann, wenn die Impfung bereits einige Monate zurückliegt und der Booster noch nicht verabreicht wurde. Epidemiologe und Aerosol-Spezialist Michael Riediker sagte vergangene Woche gegenüber CH Media: «Testen würde ich immer, wenn es nicht geboosterte Risikopersonen unter den Gästen hat. In allen anderen Fällen: Wenn die Impfung schon einige Monate zurück ist, macht ein Antigen-Test direkt vor dem Fest Sinn.» Bei frisch Geboosterten sei das Risiko, ansteckend zu sein, dagegen recht klein, so Riediker weiter.

Es kommt auf die Art des Tests an, ob der Bund diesen finanziert. Seit einigen Tagen werden sowohl Antigen-Schnelltests als auch gepoolte PCR-Tests wieder vom Bund bezahlt. Zudem übernimmt der Bund die Kosten von PCR-Tests, wenn die getestete Person Symptome aufweist oder Kontakt hatte zu einer infizierten Person. Diese Tests berechtigen allerdings nicht zu einem Zertifikat. Die Selbsttests für zuhause müssen selbst bezahlt werden.

Das Einhalten der Hygiene- und Abstandsregeln trägt nach wie vor zu einer geringeren Verbreitung des Virus bei. Zudem empfiehlt das BAG, Innenräume regelmässig zu lüften und Kontakte allgemein zu minimieren. Für alle, die nach den Festtagen wieder arbeiten müssen, gilt – sofern möglich – eine Homeoffice-Pflicht.

Religiöse Feiern wie Gottesdienste oder Bestattungen bis maximal 50 Personen sind von der Zertifikatspflicht ausgenommen. Heisst: Wer einen Gottesdienst mit weniger als 50 Personen besucht, muss nicht geimpft oder genesen sein. Allerdings gilt eine Masken- und Sitzpflicht. Sind mehr als 50 Personen anwesend, gilt die 2G-Pflicht.

Geimpfte und genesene Personen dürfen Restaurants besuchen. Wer nicht geimpft ist, muss draussen bleiben. Es gilt zudem eine Sitzpflicht für die Konsumation sowie eine Maskenpflicht, wenn man sich vom Platz entfernt. Für Bars und Clubs gelten andere Regeln: Wenn die Masken- und Sitzpflicht nicht eingehalten werden kann, müssen Gäste zusätzlich zum Nachweis der Impfung oder des Genesenenstatus ein negatives Testresultat vorweisen (2G+). Die Testpflicht entfällt für alle, die in den vergangenen vier Monaten geimpft wurden oder genesen sind.