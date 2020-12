Neue Liste: Wenn Sie aus diesen Ländern einreisen, müssen Sie in Quarantäne

Übersicht

Über Weihnachten dem Alltag entfliehen: Wohin Sie jetzt noch fliegen können – und wohin nicht

Wer über die Festtage verreisen will, ist zu Pandemiezeiten in der Auswahl stark eingeschränkt. Ferien in ferneren Länder sind grundsätzlich eher möglich als in Nachbarländer.