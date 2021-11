Covid-Zertifikats-App

Kanton Zug Trotz hoher Fallzahlen an Schulen sagt der Gesundheitsdirektor: «Noch häufigeres Testen hätte keinen Sinn.»

In Neuheim fanden am Dienstag wegen der angespannten Lage Ausbruchstestungen an der Schule statt. Wie der Regierungsrat Martin Pfister ausführt, steigen die Zahlen in den Schulen grundsätzlich – wohl aber nicht wegen Reisen in den Herbstferien.