Credit Suisse «Wenn die Haie unterwegs sind, jagen sie die, die bereits bluten» – Eindrücke vom Paradeplatz nach einem dramatischen Tag Der Sinkflug der Credit-Suisse-Aktie ist zumindest vorläufig gestoppt. Wie haben Mitarbeitende und Kunden am Hauptsitz der Bank die turbulenten Stunden erlebt? Beobachtungen aus dem Herzen des Schweizer Finanzplatzes.

Dunkle Schatten: der Hauptsitz der Credit Suisse am Paradeplatz in Zürich. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Schweizer Banken sind von ihrem Naturell her um Diskretion bemühte Institutionen, die ungern im Rampenlicht stehen. Taucht ihr Name in grossen Schlagzeilen auf praktisch allen internationalen Medien auf, ist klar: Es herrscht eine Krisensituation.

In einer solchen befindet sich die Credit Suisse. Am Mittwoch war ihr Aktienkurs dramatisch eingebrochen. Bei Börsenschluss um 17.30 Uhr notierte ein Verlust von 24 Prozent gegenüber dem Vortag. Um 20.30 Uhr gaben die Schweizerische Nationalbank und die Finanzmarktaufsicht Finma bekannt, der Grossbank nötigenfalls Liquidität zur Verfügung zu stellen.

Am Donnerstagvormittag zeigt sich der Himmel über dem CS-Hauptsitz am Zürcher Paradeplatz in strahlendem Blau. Die Sonne ist frühlingshaft warm. Touristen schlendern über den Platz, schiessen Fotos. Rentnerinnen mit vollen Einkaufstaschen blinzeln beim Warten aufs nächste Tram zufrieden in die Sonne.

Auch an den Märkten haben sich die dunklen Wolken über der Credit Suisse zumindest temporär verzogen. Nach der Intervention von SNB und Finma startet die Aktie deutlich im Plus. Doch die Sonne dringt nicht überallhin durch.

«Ich fürchte nicht um meinen Job»

Der Personaleingang des CS-Hauptsitzes an der Bärengasse liegt im Schatten. Hier glänzen nur die schwarzen Lederschuhe eines Bankmitarbeiters, der nervös an einer E-Zigarette zieht. Vom Journalisten danach gefragt, wie es ihm heute Morgen gehe, sagt der Mann: «I feel relieved». Erleichtert sei er, und nein, um seinen Job habe er noch nie gefürchtet und tue das auch heute nicht.

Er nimmt einen letzten Zug von seiner E-Zigarette, verweist für weitere Fragen an die Medienstelle und verschwindet durch die Drehtür ins Innere des Gebäudes.

Über der Bärengasse verbindet eine gläserne Passerelle den Hauptsitz am Paradeplatz mit einem weiteren Bürogebäude der Credit Suisse. Mit etwas Fantasie erinnert sie an den berühmten Ponte dei Sospiri, die Seufzerbrücke in Venedig. Über diesen schritten einst die Verurteilten, um im Gefängnis ihre Haft anzutreten oder auf ihre Hinrichtung zu warten. Die Seufzer, die sie auf diesem Weg ausstiessen, gaben der Brücke ihren Namen.

So dramatisch geht es über der Bärengasse nicht zu. Doch zwischendurch bleibt ein Mann im Anzug mit einer Kaffeetasse länger stehen und schaut vom gläsernen Übergang gedankenverloren auf die Gasse herunter, wo zwei Handwerker Werkzeug aus ihrem Lieferwagen ausladen. Dann geht er schnellen Schrittes weiter.

Immer wieder treten CS-Mitarbeitende vor den Personaleingang, um zu rauchen. Sie starren auf ihre Handys, schreiben Nachrichten, telefonieren. Mit dem Journalisten reden mag niemand so recht. Das dürfe man nicht, sagt ein Mann im Englisch eines britischen Elite-Uni-Absolventen höflich.

Von der Anwesenheit des Journalisten scheint man im Inneren des Gebäudes Notiz genommen zu haben. Bald tritt ein Mitarbeiter der Unternehmenskommunikation an ihn heran. Selbstverständlich wolle man den Schreibenden nicht an seiner Arbeit hindern. Aber man bitte «um Verständnis für die schwierige Situation der Mitarbeitenden».

Liveschaltungen vom Paradeplatz nach New York

Die schwierige Situation ihrer Arbeitgeberin hat das Interesse von CNBC und Bloomberg Television geweckt. Zwei Kamerateams haben sich auf dem Paradeplatz eingefunden. Mit dem Hauptsitz der Credit Suisse im Hintergrund haben sich die TV-Reporter aufgestellt, von grossen silbernen Aufhellern ins beste Licht gerückt. Das Spesenbudget ihrer Arbeitgeber lässt es zu, dass der Kaffee im Kartonbecher von der nahen Confiserie Sprüngli kommt.

Den ganzen Tag über stehen sie bereit für Liveschaltungen in die Studios ihrer Sender in New York, London oder Hongkong. In einer Pause zwischen zwei dieser Schaltungen lässt sich der Bloomberg-Mann im eleganten Kamelhaar-Mantel auf ein freundliches Gespräch ein.

Das Vertrauen der Märkte in die Banken sei weltweit angeschlagen. Die Credit Suisse sei seiner Meinung nach dermassen unter Druck geraten, weil sie hausgemachte Probleme habe. Er greift für seine Analyse auf ein Bild aus dem Tierreich zurück: «When the sharks are out, they go for the ones that are already bleeding», sagt er. Auf Deutsch: «Wenn die Haie unterwegs sind, jagen sie diejenigen, die bereits bluten».