CVP-Präsident Pfister bezeichnet Daniele Ganser als Wirrkopf – wegen 9/11-Sprengungs-Theorie

Gerhard Pfister tobte sich am Freitagabend auf Twitter aus: Der CVP-Präsident reagierte auf einen Tweet von Daniele Ganser. Dieser schreibt in seinem neuesten Text über eine Sprengung im Zusammenhang mit dem 9. September 2001 in New York.