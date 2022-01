Kommentar Darum wäre es gut für die Super League, wenn der FC Zürich Meister wird Ab Samstag wird in der Schweizer Super League wieder Fussball gespielt. Dem FC Zürich bietet sich dabei eine historische Chance. Dominic Wirth Drucken Teilen

Lässt sich der FC Zürich noch von den Young Boys überholen? Peter Klaunzer / KEYSTONE

Heute geht es wieder los, Super League, Runde 19, und die grosse Frage lautet: Zieht der FC Zürich das durch? Niemand hatte die Zürcher vor der Saison auf der Rechnung. Jetzt gehen sie aus der Pole-Position in die Rückrunde: Platz eins, sieben Punkte vor Basel und acht vor YB. Die beiden Schwergewichte liegen schon etwas zurück. Und beide haben zuletzt noch einen Fussballer verloren, der kaum zu ersetzen ist. Basel den besten Stürmer der Liga, Arthur Cabral. YB den Kopf seines Mittelfelds, Michel Aebischer.

Für den FC Zürich sind das gute Nachrichten, und es ist zu hoffen, dass der Aussenseiter seine Chance packt. Denn dem Schweizer Fussball täte etwas Abwechslung gut. Die Titel der letzten 12 Jahre gingen nach Basel und Bern. Längst hat man sich an die Seriensieger gewöhnt, an Meisterschaften, die schon im Frühling vorbei sind. Doch in der Geschichte des hiesigen Fussballs gab es so etwas früher nicht. Seit fast 125 Jahren wird der Meistertitel vergeben. Nie standen in zwölf Jahren stets die gleichen zwei Teams oben. Nie gewann ein Team acht Titel in Serie wie der FC Basel und nur ein anderes Mal vier wie zuletzt YB.

Der Serienmeister ist in der Schweiz eine Begleiterscheinung des modernen Fussballs. Das Geld aus dem Europacup reisst Gräben auf. YB hat in der Champions League diese Saison über 30 Millionen Franken verdient. Damit lassen sich die Kader anderer Teams mehr als einmal finanzieren. Ein Titel des FC Zürich wäre vor diesem Hintergrund ein Signal, auch für Klubs wie Luzern und St. Gallen: Ja, es ist zu schaffen. Und vor allem wäre dann diese Eintönigkeit gebrochen. Der Fussball lebt davon, dass man am Anfang nie weiss, wie es am Ende ausgehen wird.