Das sind unsere Gewinnerinnen und Gewinner der Berufs-Weltmeisterschaften 16 Medaillen, fünf davon Gold. Das ist die Leistung der Schweizer Delegation an den Berufs-Weltmeisterschaften WorldSkills in Kazan. Wir zeigen Ihnen die besten jungen Berufs-Champions der Welt. Kevin Capellini

Worldskills 2019 - die Schweizer Medaillengewinner (Bild: Michael Zanghellini) Holt Gold für die Schweiz: Renato Meier aus Sengen, AG (Bild: SwissSkills) Plattenleger Renato Meier konzentriert bei der Arbeit (Bild: SwissSkills) Holt Gold für die Schweiz: Martina Wick aus Arnegg SG. (Bild: SwissSkills) Martina Wick, die «beste Restaurationsfachfrau der Welt», bei der Arbeit. (Bild: SwissSkills) Holt Gold für die Schweiz: Mario Enz (rechts) aus Giswil OW. (Bild: SwissSkills) Landschaftsgärtner Mario Enz. (Bild: SwissSkills) Holt Gold für die Schweiz: Mario Enz (rechts) aus Giswil OW. (Bild: SwissSkills) Landschaftsgärtner Fabian Hodel am «Gärtnern». (Bild: SwissSkills) Holt Gold für die Schweiz: Sonja Durrer aus Krens OW. (Bild: SwissSkills) Bäckerin-Konditorin Sonja Durrer in der Backstube. (Bild: SwissSkills) Holt Gold für die Schweiz: Florian Baumgartner aus Biel BE. (Bild: SwissSkills) Elektroniker Florian Baumgartner an seinem Arbeitsplatz. (Bild: SwissSkills) Holt Silber für die Schweiz: Lukas Muth aus Luzern. (Bild: SwissSkills) CNC Dreher Lukas Muth. (Bild: SwissSkills) Holt Silber für die Schweiz: Nicolas Ettlin aus Cartigny GE. (Bild: SwissSkills) Web Technologe Nicolas Ettlin am Computer. (Bild: SwissSkills) Holt Silber für die Schweiz: Daniela Ziller aus Oberschrot FR. (Bild: SwissSkills) Dekorationsmalerin Daniela Ziller konzentriert an der Arbeit. (Bild: SwissSkills) Holt Silber für die Schweiz: Samanta Kämpf aus Dettighofen TG. (Bild: SwissSkills) Möbelschreinerin Samanta Kämpf in Aktion. (Bild: SwissSkills) Holt Silber für die Schweiz: Rafael Bieler aus Bern. (Bild: SwissSkills) Zimmermann Rafael Bieler beim Zusammenbau einer Konstruktion. (Bild: SwissSkills) Holt Bronze für die Schweiz: Josia Langhart aus Steffisburg BE. (Bild: SwissSkills) Automatiker Josia Langhart. (Bild: SwissSkills) Holt Bronze für die Schweiz: Raphael Furrer aus Aarwangen BE. (Bild: SwissSkills) Automatiker Raphael Furrer an seinem Arbeitsplatz. (Bild: SwissSkills) Holt Bronze für die Schweiz: Dario Colucci aus Gossau SG. (Bild: SwissSkills) Drucktechnologe Dario Colucci. (Bild: SwissSkills) Holt Bronze für die Schweiz: Sandro Sägesser aus Balzenwil AG. (Bild: SwissSkills) Carrossierspengler Sandro Sägesser in «Arbeitskluft». (Bild: SwissSkills) Holt Bronze für die Schweiz: Patrick Grepper aus Seedorf UR. (Bild: SwissSkills) Sanitär- und Heizungsinstallateur Patrick Grepper. (Bild: SwissSkills) Holt Bronze für die Schweiz: Loris Glauser aus Moutier BE. (Bild: SwissSkills) Gipser-Trockenbauer Loris Glauser auf der «Baustelle». (Bild: SwissSkills) Holt Bronze für die Schweiz: Jérémie Droz aus Blonay VD. (Bild: SwissSkills) Bauschreiner Jérémie Droz. (Bild: SwissSkills) 37 Bilder Worldskills 2019 - die Schweizer Medaillengewinner

Das Schweizer Bildungswesen gilt als eines der besten der Welt. Dies zeigt sich auch wieder an den Berufsweltmeisterschaften WorldSkills in Kazain in Russland. Die Schweizer Delegation holte sich dort insgesamt 16 Medaillen. Fünf davon Goldmedaillen.

In der Bildergalerie sehen Sie alle Schweizer Gold-, Silber-, und Bronzegewinner.

Auch von allerhöchster Stelle wurde den jungen Gewinnern gratuliert. Bundesrat Guy Parmelin schrieb auf Twitter: «Herzlichen Glückwunsch an all unsere Vertreter an den WorldSkills in Kazan. Ihr seid die besten Botschafter unserer Berufslehre. Ihr könnt stolz auf euch sein», so der Wirtschaftsminister und dankt allen für ihr Engagement.

Toute mes félicitations à tous nos représentants @WorldSkills à #Kazan. Vous êtes les meilleurs ambassadeurs de notre formation professionnelle. Toute la 🇨🇭est fière de vous. Merci pour votre engagement! 👏👏👏 CFGP @SwissSkills @DefrWbf @SBFI_CH https://t.co/tpjsfY1iEf — Guy Parmelin (@ParmelinG) 27. August 2019

Insgesamt traten 1600 junge Berufsleute aus 63 Ländern an den WorldSkills an und konkurrenzierten sich gegenseitig in 56 verschiedenen Berufs-Disziplinen, über Landmaschinenmechanik zu Elektrotechnik bis hin zu Kosmetik.

Die Bandbreite der Wettbewerbe in den verschiedenen Berufen ist gross – und so auch die Konkurrenz zwischen den verschiedenen Ländern. Zählt man alle gewonnenen Medaillen zusammen, so schaft es die Schweiz im Nationenranking mit rund 16 Podestplätzen auf den dritten Platz – hinter China und Korea.