Das Telefon-Netz ist wegen des Coronavirus am Limit: Das sagen Swisscom und Sunrise Am Montag und Dienstag hörten Swisscom-Kunden teils nur noch das Besetztzeichen. Die Infrastruktur für Sprachanrufe im Mobil- und Festnetz ist am Anschlag. Swisscom und Sunrise beziehen nun gemeinsam Stellung.

Internet-Telefonie via Skype, WhatsApp, Facetime etc. entlastet das Telefon-Netz. Keystone

(watson.ch/oli/sda) Die Telekommunikationsinfrastruktur läuft wegen der Corona-Krise am Limit. Der Bund schreibt von einer historisch einmaligen Situation, die Swisscom schliesst eine «punktuelle Überlast» nicht grundsätzlich aus. Engpässe können also weiter auftreten. Zu einer grösseren Panne kam es aber am Mittwoch nicht mehr. Am Montag und Dienstag gab es zeitweise Probleme bei Telefonaten zwischen dem Mobil- und Festnetz.

Swisscom und Sunrise schreiben in einer gemeinsamen Stellungnahme:

«Die ausserordentliche Lage in der Schweiz seit Montag, 16. März, hat zu einer stark erhöhten Nutzung von Telefondiensten geführt, wodurch zu Spitzenzeiten Anrufvolumen und -dauer bei Swisscom und Sunrise um ein Vielfaches zunahmen. Dies führte insbesondere in Spitzenzeiten punktuell zu Kapazitätsengpässen bei den sogenannten Interkonnektionspunkten (Anrufe zwischen Swisscom und Sunrise Kunden, Mobile- sowie auch Festnetz). Bei punktueller Überlast konnten teilweise Anrufe nicht aufgebaut werden und die Kunden hörten das Besetztzeichen.



Gemeinsam arbeiten beide Anbieter intensiv an Kapazitätserweiterungen zwischen ihren Netzen. Es konnte bereits eine deutliche Verbesserung erzielt werden.



Swisscom und Sunrise bestätigen, dass innerhalb der Mobilfunk- und Festnetzinfrastruktur ausreichend Kapazitäten vorhanden sind, so dass Telefonie und Internetverkehr auch in ausserordentlichen Situationen gewährleistet sind.»

Was Swisscom und Sunrise nicht gerne sagen: Die «punktuelle Überlast» könnte vermieden oder reduziert werden, wenn mehr Menschen in dieser besonderen Situation auf Internet-Telefonie via Apps ausweichen würden. Also statt Voice-Anruf einen Anruf über WhatsApp, Threema, Skype etc. machen. Auch Videocalls über Facetime etc. werden rein über Daten geführt und funktionieren momentan zuverlässiger, da beim Datenverkehr kein Engpass herrscht.

Das Telekommunikationsverhalten der Kundschaft sei aktuell nicht vorherseh- und planbar, schreibt die Swisscom auf Anfrage von watson und der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. «Wir gehen davon aus, dass die Menschen in der Schweiz wegen der ausserordentlichen und sich laufend ändernden Lage ein deutlich erhöhtes Austauschbedürfnis haben.»

Die Kunden telefonierten derzeit deutlich mehr und auch länger - über das Mobil- und das Festnetz. Der rasante Anstieg der Nutzung von Telekommunikationsdiensten erfordere vonseiten Swisscom «laufend Massnahmen» wie etwa die engmaschige Überwachung des Netzes.

Anrufer kommen nicht durch

Trotzdem können einzelne Störungen nicht verhindert werden. Anrufe von Privat- und Geschäftskunden könnten «punktuell in Spitzenzeiten nicht aufgebaut werden», schreibt die Swisscom. Betroffen könnten Mobil- und Festnetzanrufe sein.

Wegen vieler Anfragen von Geschäftskunden muss der grösste Telekomanbieter der Schweiz zudem priorisieren: Vorrang hätten «die Bedürfnisse derjenigen unserer Geschäftskunden, welche einen zentralen Dienst in der Landesversorgung wahrnehmen, wie Blaulichtorganisationen, Spitäler, Ärzte und Behörden». Auf Anfrage von watson sagt Swisscom: «Wir haben aktuell keinerlei Hinweise auf Notrufverluste. Bisher haben die Notrufe einwandfrei funktioniert.»

Homeoffice nicht das Problem

Weniger Mühe bereitet den Telekommunikationsanbietern der Datenverkehr. «Dort sehen wir kaum eine Änderung», schreibt die Swisscom - und erklärt: «Homeoffice-Anwendungen benötigen in Vergleich zu Streaming-Anwendungen wie Swisscom TV und Netflix nur einen kleinen Anteil des Gesamtverkehrs, im tiefen einstelligen Prozentbereich der ganzen Netzlast.»

Auch UPC Schweiz beobachtet aktuell einen leichten Anstieg bei der Internetnutzung, allerdings liege dieser im erwarteten Bereich, schreibt das Unternehmen auf Anfrage. «Unser Internet läuft momentan sehr stabil und wenn nötig, könnte UPC auch kurzfristig Netzkapazitäten erhöhen.» Momentan seien keine Kapazitätsengpässe feststellbar. Über den Tag habe das Unternehmen zudem «genügend Sicherheitsmargen».

«So stark belastet wie noch nie»

An Grenzen stösst derzeit das Telekommunikationsnetz des Bundes. In dieser besonderen Lage sei die Infrastruktur «so stark belastet wie noch nie», schreibt das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT) der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Es könnten immer wieder neue Bereiche auftauchen, wo Grenzen erreicht würden. «Sich auf alle möglichen Szenarien mit allen technischen Eventualitäten vorzubereiten, ist schlicht nicht möglich.» In den vergangenen Tagen hat das BIT nach eigenen Angaben die bestehenden Kapazitäten ausgebaut. Diese würden wo möglich noch weiter erhöht.

Kein höheres Risiko für Pannen

Das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) sieht derzeit keine speziellen Massnahmen vor, die sich wegen vermehrten Homeoffice aufdrängen. Der Mehrverkehr sei im Vergleich zum gesamten Datenverkehr wenig bedeutend und führe nicht zu Überlast, teilt die Behörde mit.

Auch das Risiko grosser Pannen habe sich durch die ausserordentliche Lage nicht verändert, schreibt das Bakom.