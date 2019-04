Gesetzesverstoss: Der Pfarrer, der als Flüchtlingshelfer zu viel geholfen hat

(dfu) Die Zahl der Migranten und Flüchtlinge, die von Italien in die Schweiz wollen, ist mittlerweile fast so tief wie die Zahl derjenigen, die es von Deutschland her versuchen. Das zeigen die neuesten Zahlen des Schweizerischen Grenzwachtkorps. Wurden von April 2016 bis März 2017 an der Tessiner Grenze noch rund 40000 rechtswidrige Einreisen registriert, waren es in den letzten zwölf Monaten weniger als 5000 (siehe Grafik unten). An der Grenze zu Deutschland (Basel) und zu Österreich (Ostschweiz) blieben die Zahlen stabil.

Die Gründe des generellen Rückgangs liegen in der Entwicklung auf dem Mittelmeer. Die Anzahl Reisender auf den ehemals grossen Flüchtlingsrouten nach Europa sind tief. Für die Schweiz von besonderem Interesse: die Route von Libyen nach Italien. Landeten in Italien mehr Geflüchtete, machte sich das ein paar Wochen später jeweils auch an der Schweizer Grenze bemerkbar. Doch Libyen hält die Menschen konsequent von einer Überfahrt ab. Und weil Europa staatliche wie private Seenotrettungsmissionen stoppte, kommen auch auf diesem Weg kaum mehr Migranten in Italien an. Laut Flüchtlingsorganisationen starben auch letztes Jahr Hunderte von Bootsflüchtlingen auf dem Mittelmeer.

In Europa überwiegt die Erleichterung darüber, dass die Zahlen gesunken sind. Doch weil unklar ist, wer in Libyen künftig das Sagen hat, beobachtet der Bund die Lage genau. Je nachdem, wie der aktuelle Machtkampf ausgeht, könnte Libyen wieder zur grossen Drehscheibe für Migranten werden. Die Zahlen könnten also hierzulande wieder ansteigen. Auch vor diesem Hintergrund meldete der Bund diese Woche, dass er das Grenzwachtkorps aufstockt.