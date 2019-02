Der Trick mit den Fallzahlen in den Spitälern

Während in der Region Basel die Spitalfusion soeben gescheitert ist, wird in der Innerschweiz an einer verstärkten überkantonalen Zusammenarbeit gezimmert. Bereits seit 2012 bilden die Kantonsspitäler Luzern und Nidwalden die gemeinsame Spitalregion mit dem Namen «Lunis». Im November 2018 haben die beiden Spitäler und der Kanton Luzern den Aktionärsbindungsvertrag für eine noch engere Zusammenarbeit unterzeichnet. Das Luzerner Kantonsspital wird sich gemäss Vertrag mit 60 Prozent am Spital Nidwalden in Stans beteiligen. Doch die Fusionspläne stehen in der Kritik: Vor allem die Linke bezeichnet das Vorhaben als intransparent und undemokratisch. Insbesondere die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft stösst auf wenig Gegenliebe – ein Argument, das auch die Gegner der Basler Spitalfusion vorbrachten. Ein Referendum ist daher absehbar. Im Januar 2019 wurde zudem bekannt, dass auch die Obwaldner Regierung eine Fusion mit dem Luzerner Kantonsspital prüft. Das Spital in Sarnen hat im Alleingang kaum noch Möglichkeiten zur Gewinnbildung, heiss es bei der Obwaldner Regierung. Der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf (CVP) zeigt sich offen, sollten sich weitere kleine Spitäler in anderen Kantonen anschliessen wollen.

Die Zusammenarbeit mit dem Luzerner Kantonsspital wäre für die Obwaldner nicht die erste. Seit Anfang 2017 wird die psychiatrische Versorgung der Ob- und Nidwaldner Bevölkerung in Sarnen durch die Zusammenarbeit mit der Luzerner Psychiatrie gewährleistet. Zudem betreibt das Luzerner Kantonsspital, das grösste nicht universitäre Spital der Schweiz, beispielsweise seit Anfang Jahr im Zuger Kantonsspital in Baar eine Abteilung Radio-Onkologie. Derweil wird auch in der Innerschweiz kräftig in die Spitäler investiert. Das Luzerner Kantonsspital mit seinen Aussenstandorten Sursee und Wolhusen plant bis 2035 Investitionen von rund 2,1 Milliarden Franken. Sowohl das Spital in Wolhusen als auch jenes in Sursee werden neu gebaut. Am Standort in Luzern werden morgen die Neubaupläne für das Kinderspital, welches die ganze Zentralschweiz abdeckt, vorstellt.



Paukenschlag führt zu Protesten in der Ostschweiz

Partnerschaften über die Kantonsgrenzen hinaus sind zwar auch in der Ostschweiz ein Thema. Doch seit dem letzten Jahr ist die Diskussion in den Hintergrund gerückt. Denn der mit Abstand grösste Player St. Gallen steckt in finanziellen Nöten. Laut dem Verwaltungsrat der St. Galler Spitalverbunde droht den Spitälern des Kantons ein jährliches Defizit von 70 Millionen Franken. Die Spitalverbunde wollen deshalb die Bettenstationen der Standorte Flawil, Wattwil, Altstätten, Rorschach und Walenstadt schliessen. Stationäre Angebote soll es nur noch in St. Gallen, Grabs, Uznach sowie in Wil geben. Den Bauprojekten in Altstätten und Wattwil hat der Verwaltungsrat der Spitalverbunde eine «Denkpause» verordnet.

Dieser Paukenschlag führte zu Protesten in den betroffenen Regionen und zu einer hitzigen Spitaldebatte. Die Empörung ist auch deshalb so gross, weil das Stimmvolk 2014 Kredite von 805 Millionen Franken für die Erneuerung und den Ausbau einiger Spitäler deutlich gutgeheissen hatte. Letzten Herbst wurden deshalb Rekurse gegen den Bau- respektive Planungsstopp in Altstätten und Wattwil eingereicht. Laut einem Gutachten der St. Galler Regierung haben der Kantonsrat und schliesslich das Volk das letzte Wort bezüglich Spitalschliessungen. Gleichzeitig zeigt sich St. Gallen offen für Kooperationen mit den Nachbarkantonen und Liechtenstein. Jedoch stösst dies auf wenig Gegenliebe. Liechtenstein hält aus Angst vor einem Verlust der Autonomie am eigenen Spital fest. Trotz wiederholter Gespräche gibt es auch keine tiefgreifende Kooperation mit den beiden Appenzell, die sich ebenfalls für den Erhalt der eigenen Spitäler entschieden haben. Lediglich in der Chirurgie und der Gastroenterologie gibt es eine Zusammenarbeit mit dem Spital Appenzell.

Viele offene Fragen nach dem Nein zur Spitalfusion in der Nordwestschweiz

Nach der gescheiterten Spitalfusion der beiden Basel steht insbesondere der Kanton Baselland vor einem Scherbenhaufen. Das dortige Kantonsspital mit den Standorten Liestal, Bruderholz und Laufen könne in der heutigen Ausprägung nicht überleben, sagte Verwaltungsratspräsident Werner Widmer am Sonntag. Der Baselbieter Gesundheitsdirektor Thomas Weber fordert denn auch , dass das Kantonsspital Baselland seine Kosten und Erträge ins Gleichgewicht bringen muss. Für das vergangene Jahr rechnet das Spital mit einem Defizit von 14,5 Millionen Franken. Das Wort Spitalschliessungen mochten die Verantwortlichen bislang nicht in den Mund nehmen. Doch insbesondere für das Spital Bruderholz, das sich an der Grenze zu Basel befindet, stellt sich die Frage, wie es nun weitergehen soll. Die gescheiterten Fusionspläne hätten dort eine Tagesklinik für ambulante Eingriffe sowie ein Orthopädie- und Reha-Zentrum vorgesehen. Ohne neue Kooperationen ist eine Schliessung des Standorts nicht ausgeschlossen.

Für das Universitätsspital Basel stellen sich vor allem mittelfristig mehrere Herausforderungen. So ist etwa offen, wie lange das kleinste Unispital der Schweiz alleine die national festgelegten Fallzahlen erreichen kann, um die lukrativen Leistungsaufträge für die hoch spezialisierte Medizin zu erhalten. Gut möglich, dass im Baselbiet nun eine Zusammenarbeit mit den Kantonen Solothurn oder Aargau ins Spiel gebracht wird. Im Aargau wird wie andernorts in der Schweiz derzeit kräftig investiert. So soll in Aarau, dem grössten Spital des Kantons, ein 600 Millionen Franken teurer Neubau entstehen. In Baden werden aktuell 450 Millionen Franken in ein neues Spital investiert. In Solothurn kostet das neue Bürgerspital rund 340 Millionen Franken. Die Ausgaben übernimmt der Kanton, im nächsten Jahr steht die Eröffnung an. (mka)