Der Winter hält Einzug: Jetzt gibt es kräftig Schnee in den Bergen Zwischen Donnerstagabend und Samstagvormittag fällt in den Bergen teilweise ergiebig Schnee. Oberhalb von 1000 bis 1200 Meter ist in den Alpen mit 20 bis 50 Zentimetern Neuschnee zu rechnen. Vor allem in den Alpentälern sind lokal sogar nasse Flocken bis in tiefe Lagen möglich.

Am Wochenende sinkt die Schneefallgrenze und es gibt kräftig Schnee in den Bergen. (Symbolbild: Roger Grütter)

(stg) Wie Meteonews am Donnerstagabend mitteilt, bringt am Freitag ein Tiefdruckgebiet viel Feuchtigkeit in den Alpenraum. Folglich erwartet uns ein trüber und zeitweise nasser Tag.

Vor allem auf der Alpensüdseite, aber auch in den angrenzenden Gebieten fällt gemäss Wetterexperten teilweise intensiver Niederschlag. Die Schneefallgrenze liegt zunächst in einem Bereich von 800 bis 1000 Metern.

Bei intensiven Niederschlägen seien ab Freitagnachmittag vor allem in den Alpentälern teilweise auch nasse Flocken bis deutlich weiter runter möglich. Dies könnte beispielsweise im Churer Rheintal oder im Glarnerland der Fall sein. Auch in den nördlichen Tessinertälern ist stellenweise Schnee bis zum Talgrund möglich.

In der Nacht auf Samstag sinke dann auch in den übrigen Regionen die Schneefallgrenze teilweise auf 500 bis 800 Meter. Insgesamt würden bis am Samstagmorgen zwischen dem Goms, der Gotthardregion, der Surselva sowie am Alpensüdhang oberhalb von etwa 1000 bis 1200 Metern verbreitet 20 bis 50 cm Neuschnee fallen – lokal auch mehr. Entlang der Voralpen seien die Mengen etwas geringer. Die Skigebiete dürften sich also über einen ersten grösseren Neuschneezuwachs freuen, im Flachland hingegen lässt der erste Wintereinbruch weiterhin auf sich warten.