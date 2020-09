Die finale Aufstellung der SRF-Arena: Köppel gibt Klimajugend eine «Carte Blanche» Die Bewegung, die den Bundesplatz besetzte, wolle nicht mit «Klimaleugner» Roger Köppel diskutieren. Nun gibt Moderator Brotz die neue Aufstellung bekannt.

Arena-Moderator Brotz macht klar: Er diskutiere nicht darüber, ob der Klimawandel existiere. SRF/Oscar Alessio, 2019

(adi/watson.ch) Am Freitagabend diskutieren die Gäste der SRF-Arena über die Besetzung des Bundesplatzes durch Klimaschützer. Der Titel der Sendung lautet: «Heiligt der grüne Zweck die Mittel?». Nachdem Hanna Fischer von der Klimajugend «Rise up for Change» aus einer Zusage eine Absage machte, ist nun ihr Ersatz bekannt.



Nun hat Sandro Brotz über Twitter die finale Aufstellung für die morgige SRF-Arena bekanntgegeben. Teilnehmen und gegeneinander bzw. miteinander argumentieren werden folgende Personen:



Ronja Jansen, Präsidentin der Juso

Balthasar Glättli, Präsident der Grünen

Roger Köppel, Politiker (SVP) und Verleger der Weltwoche

Beat Walti, FDP-Nationalrat

Update: #srfarena morgen neu mit @RonjaJansen. Weiter in der Hauptrunde: @bglaettli @KoeppelRoger #BeatWalti. In aller Klarheit: Es geht nicht um die Frage, ob der Klimawandel existiert oder nicht. Darüber diskutiere ich nicht. Für #RiseUpForChange bin ich jederzeit erreichbar. — Sandro Brotz (@SandroBrotz) September 24, 2020

Roger Köppel antwortet auf Hanna Fischers Absage, die stellvertretend für das Klima-Projekt «Rise up for Change» an der Arena-Sendung teilgenommen hätte, mit einer Carte Blanche in der Weltwoche: Sie dürfe einen Beitrag (Freihand) im Magazin publizieren.

Liebe Hanna Fischer von Rise Up: Da ich Ihre Mail nicht habe, auf diesem Weg: Ich gebe Ihnen eine Seite in der Weltwoche, carte Blanche. Was muss die Politik tun? Wieso liegt die Wewo falsch? Was sagen Sie zur Kritik an der illegalen Demo? roger.koeppel@weltwoche.ch Danke! — Roger Köppel (@KoeppelRoger) September 24, 2020

In dem Beitrag soll Fischer schreiben, welche Forderungen «Rise up for Change» an die Politik stellt und wie die Bewegung zur Kritik an der nicht bewilligten Demonstration auf dem Bundehausplatz steht.